Tan amigos que ya preocupa

Las relaciones y las vinculos entre Argentina y los Estados Unidos a lo largo de la historia han sufrido distintas variantes de comportamientos, de mayor o menor importancia conforme los designios de sus presidentes y las distintas ideologías que éstos fueron sustentando.

La identificación de Argentina con Donald Trump desde el primer momento ha sido y sigue siendo muy profunda y se manifiesta tanto en una alianza estratégica geopolítica como en un vínculo personal entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Pero cabe preguntarnos en que consiste esa identificación. Varios son los puntos en los cuales la misma se manifiesta.

Alianza de Seguridad y Paz: Argentina ha sido invitada por Trump a ser miembro fundador del Board of Peace, un nuevo organismo internacional para resolver conflictos globales. Asimismo, el país ha alineado su política de seguridad declarando a distintas organizaciones como terroristas, siguiendo la línea de EE. UU..

Contrapeso a China: Para la administración Trump, Argentina bajo la presidencia de Milei representa un contrapeso regional frente a la influencia de China, buscando que el país se distancie de los intereses del gigante asiático, aunque pareciera que Argentina intenta un equilibrio entre ambos y lo estaría logrando en materia comercial y política.

Sintonía Ideológica: Ambos mandatarios comparten una agenda contra el "socialismo" en la región (apuntando a Venezuela, Cuba y Nicaragua) y una visión de rediseño de la orden mundial basada en lógicas geopolíticas más que en la globalización tradicional.

Cooperación Financiera: El vínculo se ha materializado en un acuerdo de estabilización cambiaria de 20.000 millones de dólares (swap) con EE. UU. para evitar el default y dar previsibilidad a la economía argentina.

En cuanto a las conveniencias e inconveniencias de esta relación las visualizamos bajo estos parámetros.

Respaldo Económico Excepcional: La relación directa ha permitido el acceso a financiamiento y apoyo del Tesoro de EE. UU. que de otro modo sería difícil de obtener, lo cual es vital para la agenda de reformas de Milei.

Apertura de Mercados Específicos: Para 2026, la exportación de carne argentina a Estados Unidos se ha consolidado como un eje central de la relación bilateral, impulsada por un histórico aumento en los cupos de importación, lo que incrementa significativamente las exportaciones argentinas.

Atracción de Inversiones: El apoyo explícito de la Casa Blanca busca generar confianza en los mercados para atraer capitales de largo plazo hacia sectores clave como Vaca Muerta, por ejemplo.

Condicionalidad Política: Trump ha sido explícito en que su apoyo es transaccional y político; aunque ha podido apreciarse que se ha acentuado a medida que advierte que Milei se está robusteciendo políticamente.

Asimetría y Proteccionismo: A pesar de la cercanía, Trump mantiene su agenda nacionalista de "America Primero", lo que implica que las concesiones comerciales para Argentina son mínimas, aunque en muchos casos superiores que las que les brinda a antiguos "socios".

Aislamiento y Tensiones Internacionales: El alineamiento total con Washington, que se suma al de Israel, ha generado tensiones con otros bloques. Existe el riesgo de sanciones o aislamiento si Argentina no consulta debidamente con otros organismos internacionales antes de tomar medidas unilaterales inspiradas por Trump.

Dependencia Excesiva: La economía argentina queda muy vulnerable a los cambios de humor o de prioridades de la política interna de EEUU, especialmente si las políticas arancelarias de Trump afectan el comercio global.

