Transito, con nuevo centro operativo en la ciudad

La Municipalidad puso en marcha el Centro Operativo de Tránsito, una herramienta clave para mejorar la gestión de la circulación y reforzar la seguridad vial en la ciudad. El espacio, que ya se encuentra en funcionamiento en la casita del parque San Martín, permite al personal de Tránsito visualizar en tiempo real la ubicación de los móviles, detectar incidentes, planificar recorridos y actuar con mayor rapidez ante accidentes, congestiones o cortes de servicios.

"El objetivo principal es salvar vidas. A partir de ahí empezamos a trabajar en acciones que nos hagan más eficientes para responder a las distintas situaciones que se dan en la ciudad", explicó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, al detallar el alcance del nuevo sistema.

El centro operativo integra información proveniente de plataformas colaborativas como Waze y Google Maps, además de los reportes que realizan los vecinos a través de la aplicación Munisalta y otros canales de comunicación. De esta manera, cuando se detecta un problema en alguna arteria, el sistema permite identificar cuál es el móvil más cercano y derivarlo de inmediato, al tiempo que se registra el recorrido de cada unidad durante la jornada para optimizar la planificación.

Uno de los aportes centrales del sistema es la generación de estadísticas: lugares, días y horarios en los que se repiten los siniestros, lo que posibilita una mejor distribución del personal y acciones preventivas focalizadas. En paralelo, el área recibe denuncias vecinales a través de la app Unisalta, con un nivel de resolución que alcanza al 96% de los casos reportados.

Lo que sigue

A esta primera etapa se le sumará el Centro de Monitoreo, que contará con cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad. Assennato aclaró que no se trata de dispositivos para labrar infracciones ni fotomultas, sino de equipos destinados a observar en tiempo real lo que ocurre en la vía pública y actuar con rapidez ante accidentes, vehículos detenidos, congestiones o fallas en semáforos, especialmente durante cortes de energía.