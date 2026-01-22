Venezuela liberó al chofer de la embajada

El régimen interino de Delcy Rodríguez excarceló al chofer de la Embajada Argentina en Venezuela, Marino Antonio Mendoza Fuentes, que estaba detenido sin prueba alguna desde el 12 de diciembre de 2024. Su familia pedía a la Cancillería que se ocuparan de su caso ya que se trataba de un empleado del Estado argentino. Fue liberado ayer pero no se han mostrado imágenes de él aún. Mendoza Fuentes había sido detenido en su casa, en La Pastora, Caracas, cuatro días después del gendarme argentino Nahuel Gallo, que cruzó por tierra desde Colombia a Venezuela, para ver a su pareja, nacida en el país caribeño, y a su hijo Víctor, que acababa de cumplir tres años.

Mientras Gallo permanece en El Rodeo, Mendoza Fuentes estaba en el centro de detención y tortura el Helicoide, manejado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con varios cargos en su contra, incluido el de terrorismo. Allí cumplió sus 40 años. Su mamá, Maricela Fuentes, se autodefine como parte del chavismo y ha hecho dramáticos pedidos, al igual que su novia.

Marino trabajó con varios embajadores, todos lo quisieron y hablaban bien de él. Era quien atendía de cerca al perro pastor alemán del ex encargado de negocios de Mauricio Macri, en Caracas, Eduardo Porretti. También asistió al embajador de Alberto Fernández, Oscar Laborde; al jefe de la misión que asiló a los cinco colaboradores de Machado, el embajador Gabriel Volpi; y a su sucesor, Andrés Mangiarotti, quien estuvo muy poco tiempo en Venezuela por la virtual ruptura de relaciones.