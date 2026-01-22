Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país

Telecom Argentina y Banco Macro anuncian un acuerdo estratégico por el cual Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, apostando a su crecimiento y con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado fintech argentino. La operación permitirá ampliar la oferta de productos y servicios financieros para más clientes, con el respaldo de un banco líder.

Este acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados, donde bancos y fintechs se unen para crear ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros, impulsando un mercado más eficiente y amplio, con los clientes en el centro. De esta manera, Personal Pay, a través de Banco Macro, estará en condiciones de incorporar a su portafolio servicios financieros competitivos, incluso ampliando la oferta de crédito, entre otras herramientas. A su vez, Banco Macro potenciará su llegada a nuevos segmentos de la mano de la fintech telco más grande de la Argentina.

“Con esta nueva adquisición, Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar este paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto de lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

“Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida sobre la base de soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes”, afirmó Roberto Nobile, CEO de Personal. “Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, concluyó.

“Como parte de nuestro plan de negocios, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo, también buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores, junto a los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es, sin dudas, la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear propuestas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio. Tomar lo mejor del mundo de la banca y del fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay nos permite volvernos más competitivos y relevantes. Así, reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y que se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, señaló Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Con esta alianza entre Telecom Argentina y Banco Macro, Personal Pay continuará impulsando la inclusión financiera y profundizando su crecimiento local y regional, a partir de la suma de capacidades de ambos negocios.

La compra, que impacta de manera positiva en el ecosistema financiero del país, es producto de una visión compartida por dos destacados protagonistas de los servicios digitales y de la banca, como son el ecosistema de Personal y Banco Macro, respectivamente. El acuerdo se enfoca en potenciar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera, características que impulsarán esta nueva etapa, con el objetivo de lograr la principalidad en el ecosistema de pagos y finanzas argentino.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

Somos Personal

En Personal ponemos a las personas en el centro. Somos el ecosistema de servicios de Telecom Argentina S.A. que conecta a cada persona con todo lo que le importa. Nuestra propuesta está pensada para que cada persona, comunidad y organización pueda avanzar, disfrutar y transformar su realidad. Brindamos más de 35 millones de servicios que acompañan a personas, hogares y empresas en cada momento de su vida. Con Personal Fibra y Personal Móvil llevamos conexión a cada casa y a donde se necesite. Con Flow acercamos lo mejor de la TV y el streaming. Con Personal Pay conectamos a cada uno con su dinero de manera simple y segura.

Con Personal Smarthome transformamos el hogar en un espacio más seguro, conectado y eficiente. Con Tienda Personal ofrecemos dispositivos y tecnología para la vida cotidiana de manera confiable y accesible. Y con Personal Tech, acompañamos a empresas y gobiernos en su transformación digital.

Estamos presentes en Argentina y Paraguay, ofreciendo nuestro ecosistema completo de servicios. Además, contamos con TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile. Lideramos iniciativas globales como OpenGateway y desarrollamos plataformas abiertas para que la innovación llegue a todos.

Somos una compañía hecha por personas para personas. Miles de colaboradores en todo el país trabajamos cada día para impulsar la economía digital, con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven la inclusión y el talento. Porque creemos que la tecnología solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas.

Cada vez más Personal.

