Desalojo y saneamiento en el cerro San Bernardo: recuperan un sector ocupado de forma indebida

El cerro San Bernardo, mucho más que una postal turística, representa el equilibrio ecológico de la capital salteña. Su fragilidad quedó expuesta una vez más. Lo que comenzó como un movimiento inusual de personas entre la vegetación terminó por convertirse en un asentamiento precario que encendió las alarmas de los vecinos. La ocupación indebida de una franja de la ladera se convirtió en un punto de riesgo ambiental y sanitario.

El operativo se activó luego de denuncias vecinales que advertían sobre la presencia permanente de un grupo de personas que había levantado una casilla dentro del área protegida. Allí, según constataron los equipos de la Municipalidad de Salta, no solo dormían sino que también encendían fuego para cocinar, una práctica particularmente peligrosa en una zona de vegetación seca y pendiente pronunciada. Algunos también denunciaron el consumo de alcohol y estupefacientes. Los robos se habían convertido en la zona en algo corriente. Todo esto hizo que la actuación sea rápida en el sector.

La intervención fue encabezada por personal de la Patrulla Ambiental y guardaparques, dependientes de la Municipalidad de Salta, quienes ya habían realizado notificaciones previas para que los ocupantes se retiraran voluntariamente del lugar. Al no obtener respuesta, se dispuso un operativo especial de despeje y saneamiento.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron una importante acumulación de basura y chatarra, lo que había derivado en la formación de un microbasural dentro de la reserva natural. El relevamiento confirmó que el impacto no era menor: residuos dispersos, restos de materiales y focos de combustión improvisados que elevaban el riesgo de incendio en uno de los pulmones verdes más reconocidos de la ciudad.

Como parte de las tareas de recuperación, el municipio retiró un camión completo de residuos, devolviendo al sector condiciones mínimas de seguridad ambiental. El objetivo, señalaron desde el área, no se limita al desalojo puntual sino a prevenir nuevas ocupaciones y reforzar la protección de un espacio natural que cumple un rol clave tanto para el ecosistema urbano como para el uso recreativo de vecinos y turistas.

El cerro San Bernardo, más allá de su valor simbólico y paisajístico, es una reserva natural que requiere controles permanentes. Desde el municipio remarcaron que este tipo de intervenciones buscan equilibrar la contención social con el cuidado ambiental, evitando situaciones que puedan derivar en incendios, contaminación o degradación irreversible del entorno.

Mientras tanto, se pidió a la comunidad que continúe reportando ocupaciones irregulares o focos de riesgo, entendiendo que la preservación del cerro no es solo una tarea del Estado, sino una responsabilidad compartida.