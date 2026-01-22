El Gran Chaco Americano sale a mostrar su potencial en Europa

Comenzó en Madrid (España) la gira internacional "Semanas del Gran Chaco Americano 360". La gira propone llevar a distintas ciudades de Europa una agenda integral de diálogo, cooperación e innovación, orientada a impulsar el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano, uno de los biomas más extensos y biodiversos del Sur Global.

A través de experiencias inmersivas, la presentación de la Travesía Capricornio en FITUR 2026 y la exposición Caminos Ancestrales en espacios estratégicos de articulación, la iniciativa busca conectar el territorio con el mundo, poniendo en valor su cultura, sus saberes, su biodiversidad y sus modelos de producción sostenible ante públicos internacionales.

La gira comenzó el 21 de enero de 2026, en Madrid, la cual propone una mirada innovadora sobre el turismo de naturaleza y comunitario como cadena productiva, capaz de generar valor agregado, empleo local y desarrollo sostenible en las economías regionales del Norte Grande argentino y del Gran Chaco Americano.

La gira internacional es impulsada por el proyecto Impacto Verde, iniciativa financiada por la Unión Europea en Argentina e implementada por Redes Chaco. En el marco Impacto Verde, existe una línea de trabajo activo que se llama visibilidad, incidencia y sostenibilidad. El objetivo de esto en el proyecto es dar a conocer el gran Chaco americano, sus potencialidades y en el caso de Argentina, el Norte Grande, pero además ahí generar sinergias para tener un ecosistema de negocios que signifique mayor incremento para el territorio, pero con sostenibilidad ambiental e inclusión social.

La muestra al mundo comenzó en realidad a finales de 2025, en Paraguay durante el Encuentro Mundial del Chaco, donde se presentó en el territorio la experiencia inmersiva, continuó en el Planetario de Buenos Aires, donde por primera vez se proyectó el cielo del Gran Chaco Americano.

"Tenemos seis cadenas productivas que trabajamos en todo el Norte Grande y con enfoque trinacional, obviamente. Son la cadena forestal, la apicultura, ganadería, después están los frutos del monte, y también el turismo, pero el turismo basado en la naturaleza. El ecoturismo, y en ese marco hemos desarrollado dos productos grandes, uno que se llama la Travesía de Capricornio, que tiene por objetivo unir desde Susque hasta Misiones, pasando por todas las provincias del Norte Grande argentino, promocionando sus valores y ofertas ecoturístics basadas en la naturaleza, pero además en las comunidades. La otra iniciativa se llama Caminos Ancestrales, que es para las provincias de Salta y Jujuy, y en ese marco esos caminos ancestrales están basados en la recuperación de la cultura de esos lugares, sus sistemas productivos, para promocionar una oferta turística, en este caso no es promoción, sino oferta como tal, o sea, desarrollo de equipamiento, infraestructura, etc. En iniciativas turísticas basadas en las comunidades indígenas de estas zonas, además tienen para formación de profesionales o técnicos de turismo indígena, centros de interpretación, museos, etc. Entonces, con esos dos productos estamos participando, y a partir de eso hemos tenido varias reuniones con posibles financiadores, con algunas organizaciones, un nexo con la CAF y otras fuentes de financiamiento de la misma Unión Europea", dijo la secretaria ejecutiva de Redes Chaco en Argentina, Liliiana Paniagua.

La referenta destacó la presencia de la ministra Turismo de Salta, Manuela Arancibia, en el acompañamiento para participar en el stand de Argentina, promocionando estas dos carteras. Y también destacó las reuniones con financiadores españoles y con el sistema empresario para ver cómo establecer más vínculos.

En febrero estarán en Bruselas, donde incluso van a lanzar el libro Norte Grande, en el Parlamento Europeo. Tendrán una serie de paneles en el Consejo Económico y Social, van a tener reuniones con financiadores de la Unión Europea, van a participar en un Think Tank sobre políticas europeas, y también, como en España, van a presentar la muestra inmersiva del gran Chaco americano como atractivo de la cultura indígena. Y en marzo están en Berlín, con una agenda también importante, más basada en la artesanía y en los frutos del monte. Allí tendrán una rueda de negocios con posibles compradores directos y la muestra inmersiva, al final, del Muro de Berlín, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer.

"Nuestro objetivo, como Redes Chaco, es el de visibilizar la región, de generar sinergias y de hacer incidencia. El segundo semestre vamos a estar en Roma, de París y Copenhague, para terminar este ciclo anual de impulso del gran Chaco americano", concluyó Paniagua.

EL GRAN CHACO AMERICANO



No es una periferia, es una zona de soluciones. El Gran Chaco Americano es un valioso aliado para el equilibrio del planeta ya que captura y almacena carbono de manera efectiva. Produce alimentos tanto para sus habitantes como para el mundo, con un enorme potencial económico y productivo.

Es el bosque seco subtropical más extenso del mundo

7.000.000 de personas

4.000 variedades de plantas adaptación climática

Conserva 57 sistemas ecológicos

Agenda de actividades

Uno de los hitos centrales de las Semanas del Gran Chaco Americano en Europa, será la presentación de Gran Chaco Americano 360, una experiencia audiovisual inmersiva que invita a realizar un viaje sensorial, conectar con las cosmovisiones y saberes de las comunidades indígenas, escuchar sus voces, sentir su pulso, comprender los desafíos y oportunidades ambientales, sociales y productivas que contiene la región. Presentación al público general: 24 y 25 de enero en FITUR, Madrid.

Otro de los ejes destacados será la Travesía Capricornio, el camino que une al Norte Grande Argentino, conecta seis provincias y seis ecorregiones, proyectándose como un nuevo paradigma de turismo sostenible y motor de las economías regionales.

Con un recorrido de más de 3.200 kilómetros, desde el Altiplano jujeño hasta las Cataratas del Iguazú, la Travesía propone descubrir paisajes únicos como la Quebrada de Humahuaca, el Bañado La Estrella y el Impenetrable chaqueño, promoviendo el ecoturismo, la conservación de la naturaleza, la cultura viva y el desarrollo de las comunidades rurales. La presentación tendrá lugar mañana 23 de enero, a las 11, en el Pabellón 8 (donde funciona el Foro Internacional para la Prensa).

Semanas del Gran Chaco Americano 360 es una misión internacional de diplomacia territorial, innovación y cultura. Es un puente de doble vía que conecta al Sur Global con el mundo, llevando el territorio a los espacios de decisión para mostrar que el Gran Chaco Americano es un territorio de soluciones climáticas, productivas y culturales. Impulsada por Impacto Verde, con el apoyo de la Unión Europea, esta agenda de diálogo liderada por Redes Chaco, diseñada y coordinada por Fundación Pronorte transforma desafíos en oportunidades de visibilidad, cooperación e inversión sostenible.

La agenda se completa con una charla dinámica y de diálogo abierto, para hoy, a las 17, en IE Business School (Madrid). Se realizará la presentación de Caminos Ancestrales, una estrategia de desarrollo de turismo comunitario que transforma la ruta provincial 83, en el norte argentino, en un corredor biocultural liderado por comunidades originarias. El objetivo es conocer el proyecto y su estado de desarrollo como caso de estudio en el marco de la cadena de valor del ecoturismo. Caminos Ancestrales no es solo un viaje a un destino turístico: es un encuentro donde la identidad cultural se convierte en la principal herramienta de conservación y desarrollo sostenible.

La gira continuará en Bruselas, con una presentación confirmada el 3 de marzo de 2026, de 9 a 18, en el Square Convention Centre – Magritte Foyer. Este encuentro estará orientado a fortalecer el diálogo con actores de la cooperación internacional, instituciones europeas y organizaciones vinculadas a la agenda climática y de desarrollo sostenible.

Durante el mes de marzo se desarrollará en Berlín, con actividades destinadas a profundizar los intercambios con espacios académicos, culturales y de innovación, ampliando las alianzas estratégicas en torno al Gran Chaco Americano.

Con esta gira, Impacto Verde y Redes Chaco apuestan a fortalecer el reconocimiento internacional del Gran Chaco Americano como un territorio estratégico para la sostenibilidad global, promoviendo nuevas alianzas que integren ambiente, producción, cultura y desarrollo desde una mirada colaborativa.