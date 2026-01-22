Este viernes, Salta respirará deporte con eventos de primer nivel

Una ciudad en movimiento. Una provincia que vibra... Mañana será una noche soñada porque Salta tendrá tres partidos de alto voltaje en la agenda de elite donde tres de las principales disciplinas convocarán a miles de seguidores.



El primer turno de la agenda deportiva tendrá el debut de Los Infernales Voley como local. Desde las 19, ante el histórico Ferro Carril Oeste y en el microestadio Delmi, el equipo dirigido por el legendario Marcos Milinkovic, buscará su primer triunfo en la Liga Nacional.



A pocos metros, desde las 21.30 horas en el estadio Delmi, Salta Basket buscará la victoria ante Fusión Riojana que le permita seguir siendo protagonista en el certamen nacional y dejar de lado el traspié que tuvo días atrás.

Por otro lado, los amantes del deporte más popular tendrán, también a partir de las 21.30 horas, el choque del clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, los dos equipos protagonistas de la segunda categoría del fútbol argentino, la Primera Nacional, quienes se medirán en el Torneo de Verano en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena, buscando mostrar todo su poderío luego de la puesta a punto en la pretemporada 2026.



El encuentro se jugará con ambas hinchadas. Los albos se ubicarán en la tribuna Norte correspondiente al sector de plateas y de las populares mientras que la parcialidad cuerva ocupará el sector sur de plateas y populares sumado a las tribunas del sector de Av. Tavella.



Cabe destacar que la Primera Nacional se iniciará el próximo 14 de febrero, tras una semana de suspensión.

El voley, el básquet y el fútbol serán los tres deportes protagonistas que se unirán para transmitir la pasión, el amor y la ilusión los salteños en una noche mágica en la que Salta respirará deporte.

Venta de entradas

Para el encuentro de del estadio Martearena entre cuervos y albos las entradas podrán adquirirse en las instalaciones de los clubes de la Entre Ríos y la Vicente López, entre las 10 y las 18 horas, mientras que en el estadio Martearena se venderán desde las 10 de la mañana hasta la iniciación del encuentro.

Las populares tendrán un costo de solo $10.000; las plateas $20.000; jubilados y menores $6.000, mientras que el seguro tendrá un costo de $ 5.000.