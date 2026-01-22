Nuevo derrumbe en la Ruta Nacional 9: tránsito intermitente en la zona de La Caldera

Un nuevo derrumbe de piedras y material del cerro se registró este lunes en la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 1623, a pocos metros del acceso al puente de La Caldera. El episodio ocurrió pasado el mediodía y generó tránsito intermitente y demoras en la circulación.

Según lo informado en el lugar, el desprendimiento se produjo en la ladera del cerro, donde se observaron piedras sobre la calzada, lo que obligó a habilitar solo una mano de la ruta y extremar las medidas de precaución para quienes transitan por la zona.

Se trata del segundo derrumbe en menos de 24 horas en el mismo sector. Durante la jornada anterior ya se había registrado un episodio similar, por lo que los vecinos pidieron mantener señalizada el área como zona de peligro. Ayer había una cinta de advertencia.

En el lugar trabajan obreros realizando tareas de despeje. Un camión de Edesa ayudó a retirar parte del material acumulado sobre la calzada. El operativo es coordinado por Vialidad Nacional, junto a personal de Tránsito municipal y Policía de Salta.

La situación generó caos vehicular en distintos momentos del día, con vehículos esperando para pasar. Desde los organismos intervinientes recomendaron circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y, de ser posible, evitar el tramo afectado hasta que finalicen las tareas de limpieza y estabilización del sector.