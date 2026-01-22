Este sábado comienzan los tradicionales corsos de la familia en San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de los Corsos de la Familia, organizados en conjunto con Carlitos Melián, que se llevarán a cabo sobre calle 9 de Julio, en Villa San Lorenzo, desde este sábado, en el horario de 20 a 24.

Las jornadas previstas son los días 24 y 25 de enero; 31 de enero y 1 de febrero; y 7 y 8 de febrero, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

En cuanto a los valores de las entradas, los mayores deberán abonar $10.000, mientras que los menores de 10 años pagarán $5.000. Además, se estableció una promoción exclusiva para vecinos de San Lorenzo, que podrán adquirir dos entradas de adultos y una de niño por $20.000. Los tickets se venderán en boletería durante cada jornada.

Por otro lado, se informó que el domingo 2 de febrero se realizará el Carnaval de la Familia destinado a los vecinos de la zona sur del municipio, que abarca los barrios San Rafael, La Ciénega, La Lonja I, II y III, Nueva Esperanza y Atocha Pueblo.

Este festejo tendrá lugar sobre la ruta provincial 99, en el horario de 17 a 20, y contará con entrada libre y gratuita.