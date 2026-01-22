PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
22 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seguridad vial en Salta
Alcohol al volante
Fútbol básquetbol voley
Abuso sexual
La Caldera
Unidad de Información Financiera
AFA
corsos de san lorenzo
Javier Milei
Seguridad vial en Salta
Alcohol al volante
Fútbol básquetbol voley
Abuso sexual
La Caldera
Unidad de Información Financiera
AFA
corsos de san lorenzo
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1495.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Este sábado comienzan los tradicionales corsos de la familia en San Lorenzo

En cuanto a los valores de las entradas, los mayores deberán abonar $10.000, mientras que los menores de 10 años pagarán $5.000. Además, se estableció una promoción exclusiva para vecinos de San Lorenzo, que podrán adquirir dos entradas de adultos y una de niño por $20.000. Los tickets se venderán en boletería durante cada jornada.
Jueves, 22 de enero de 2026 17:50
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de San Lorenzo invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de los Corsos de la Familia, organizados en conjunto con Carlitos Melián, que se llevarán a cabo sobre calle 9 de Julio, en Villa San Lorenzo, desde este sábado, en el horario de 20 a 24.

Las jornadas previstas son los días 24 y 25 de enero; 31 de enero y 1 de febrero; y 7 y 8 de febrero, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

 

 

En cuanto a los valores de las entradas, los mayores deberán abonar $10.000, mientras que los menores de 10 años pagarán $5.000. Además, se estableció una promoción exclusiva para vecinos de San Lorenzo, que podrán adquirir dos entradas de adultos y una de niño por $20.000. Los tickets se venderán en boletería durante cada jornada.

Por otro lado, se informó que el domingo 2 de febrero se realizará el Carnaval de la Familia destinado a los vecinos de la zona sur del municipio, que abarca los barrios San Rafael, La Ciénega, La Lonja I, II y III, Nueva Esperanza y Atocha Pueblo.

Este festejo tendrá lugar sobre la ruta provincial 99, en el horario de 17 a 20, y contará con entrada libre y gratuita.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD