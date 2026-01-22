Clima en Salta: alerta amarilla por tormentas, zonas alcanzadas, días críticos y qué se espera

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Rige una alerta amarilla por tormentas para distintos valles, la puna y sectores de la cordillera de la provincia de Salta, mientras que la ciudad de Salta (capital) no se encuentra alcanzada por la advertencia meteorológica. Según el pronóstico, se esperan fenómenos fuertes, con posibilidad de granizo, lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y fuerte actividad eléctrica, entre la noche del jueves y el sábado por la noche, principalmente en zonas de montaña.

Alerta por tormenta – Nivel amarillo

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas.

Los fenómenos podrán estar acompañados por:

Granizo

Actividad eléctrica intensa

Precipitación abundante en cortos períodos

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

En los niveles más altos de la cordillera y la puna, las precipitaciones pueden presentarse en forma de granizo y/o nieve.

Zonas bajo alerta en los Valles

La alerta amarilla alcanza a los siguientes sectores:

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Períodos afectados:

Jueves 22: noche

Viernes 23: tarde y noche

Sábado 24: tarde y noche

Alerta en la Puna

También se encuentra bajo alerta amarilla la zona de la puna:

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Períodos afectados:

Jueves 22: noche

Viernes 23: tarde y noche

Sábado 24: tarde y noche

En estas áreas, las precipitaciones pueden darse principalmente en forma de granizo y/o nieve.

Cordillera de los Andes

La Cordillera de los Andes también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con condiciones similares:

Períodos afectados:

Jueves 22: noche

Viernes 23: noche

Recomendaciones generales

Circular con precaución en rutas de montaña y caminos secundarios

Evitar actividades al aire libre durante tormentas

Mantenerse informado a través de los canales oficiales



