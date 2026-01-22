PUBLICIDAD

Salta

Clima en Salta: alerta amarilla por tormentas, zonas alcanzadas, días críticos y qué se espera

Rige una alerta amarilla por tormentas para distintos valles, la puna y la cordillera de la provincia de Salta. Se esperan fenómenos fuertes, con posibilidad de granizo, intensas lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica, entre el jueves por la noche y el sábado por la noche.
Jueves, 22 de enero de 2026 19:41
Rige una alerta amarilla por tormentas para distintos valles, la puna y sectores de la cordillera de la provincia de Salta, mientras que la ciudad de Salta (capital) no se encuentra alcanzada por la advertencia meteorológica. Según el pronóstico, se esperan fenómenos fuertes, con posibilidad de granizo, lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y fuerte actividad eléctrica, entre la noche del jueves y el sábado por la noche, principalmente en zonas de montaña.

Alerta por tormenta – Nivel amarillo

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas.
Los fenómenos podrán estar acompañados por:

  • Granizo

  • Actividad eléctrica intensa

  • Precipitación abundante en cortos períodos

  • Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
En los niveles más altos de la cordillera y la puna, las precipitaciones pueden presentarse en forma de granizo y/o nieve.

 

Zonas bajo alerta en los Valles

La alerta amarilla alcanza a los siguientes sectores:

  • Valles de Cachi

  • Valles de Cafayate

  • Valles de Chicoana

  • Valles de La Caldera

  • Valles de La Poma

  • Valles de Molinos

  • Valles de Rosario de Lerma

  • Valles de San Carlos

Períodos afectados:

  • Jueves 22: noche

  • Viernes 23: tarde y noche

  • Sábado 24: tarde y noche

Alerta en la Puna

También se encuentra bajo alerta amarilla la zona de la puna:

  • Puna de Cachi

  • Puna de La Poma

  • Puna de Los Andes

  • Puna de Molinos

Períodos afectados:

  • Jueves 22: noche

  • Viernes 23: tarde y noche

  • Sábado 24: tarde y noche

En estas áreas, las precipitaciones pueden darse principalmente en forma de granizo y/o nieve.

Cordillera de los Andes

La Cordillera de los Andes también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con condiciones similares:

Períodos afectados:

  • Jueves 22: noche

  • Viernes 23: noche

 

Recomendaciones generales

  • Circular con precaución en rutas de montaña y caminos secundarios

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales

 


