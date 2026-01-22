El Banco Central afirma que la compra de dólares cayó 75% post elecciones

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reveló que se espera el ingreso de unos USD3.600 millones por deuda emitidas por empresas, que pasarán a engrosar las reservas de la autoridad monetaria. Esas operaciones permitieron robustecer las reservas del BCRA en el arranque del año.

Al hablar ante inversores en Londres, Werning dijo también que mermó la compra de dólares de ahorristas. Y dijo que tras la aceleración de precios en diciembre, que llevó el IPC al 2,8%, en enero la inflación habría comenzado a ceder, aunque evitó proyectar un índice mensual.

Werning, que habló en un evento organizado por el banco BBVA, es el funcionario del Central encargado de este tipo de reuniones con inversores, principalmente en el exterior. En la capital inglesa, presentó su exposición bajo el título "La normalización financiera post electoral allana el camino para reformas, remonetización y compras de reservas".

Werning dijo que el resultado de las legislativas en octubre fue una divisoria de aguas para la demanda de dólares entre los ahorristas. "Después de las elecciones, la demanda de dólares privada colapsó y la cobertura cambiaria empezó a desarmarse rápidamente", destacó.

Según aseguró Werning, en promedio la demanda de dólares billete desde abril hasta las elecciones fue de US$ 2.500 millones mensuales. En noviembre y diciembre ese número cayó -aunque hubo algún repunte de compras sobre fin de año- y el promedio se redujo a US$ 600 millones por mes. Destacó, además, que la mayor parte de las compras que hace la gente en el mercado cambiario quedan depositados en el mercado local.

Emisión de empresas

Sobre cuánto vienen emitiendo las empresas argentinas, Werning precisó que consiguieron desde octubre US$ 6.400 millones en el mercado de deuda internacional. Y señaló que, de ese total, quedan por ingresar US$3.600 millones.

"La emisión corporativa en dólares aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden (en el mercado local) esa financiación en dólares se demoró, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro", señaló el funcionario.

En cuanto a la inflación, sostuvo que buena parte de la aceleración de precios estuvo explicada por dos rubros puntuales: tarifas y carne, que identificó como altamente estacionales. También dijo que la inflación "subyacente", al quitar esa distorsión, sería de un índice cercano al 2% por mes.

Dólar en baja

El dólar oficial cerró ayer en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles. En la rueda del jueves, la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue se mantiene sin cambios. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.