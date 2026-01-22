El Festival de la Tradición Calchaquí contará con la magia de Los Kjarkas

El Festival de la Tradición Calchaquí, en la localidad de Cachi, comenzará hoy con la Peña del Valle, con música, danza y comidas regionales. Mañana será el gran encuentro con Los Kjarkas, Joaquin Sosa, Sarita Flores, Guitarreros, los maravillosos bailarines y la magia de los cantores vallistos. El domingo 25 será la Yapa del Festival, con los ritmos tropicales.

Los Kjarkas son conocidos y escuchados en todo el mundo. Pero para los salteños tienen un sentido especial que entremezcla la identidad folclórica con la proximidad del pueblo boliviano, su historia y sus tradiciones. Y el sentimiento es recíproco, porque para ellos "actuar en Salta es estar en casa".

El grupo hará un recorrido por los más de 50 años años de trayectoria, en los que hubo cambios entre sus miembros, pero se mantuvo fiel al estilo que los posicionó como los mejores compositores de música andina.

"En esta ocasión vamos a recordar innumerables temas clásicos y canciones nuevas que compusimos, y un grupo de vientos nos acompaña y apoya musicalmente, lo que conforma un verdadero concierto en el escenario", dijeron los integrantes.

Los Kjarkas superan los 400 temas a lo largo de su trayectoria. Y mañana le entregarán al público siete nuevas canciones del último disco "para que la gente conozca las novedades del grupo, más allá de los grandes éxitos que todos aplauden", agregaron.

"Nos sentimos en casa cuando visitamos el norte argentino, porque la gente canta y vibra con nuestra música y nos transmite lo mejor. Para nosotros, que recorremos decenas de escenarios, eso es lo más lindo. Los salteños comparten y nos unificamos, público y artistas, en un sentimiento mutuo. Es como tocar y cantar en Bolivia, ya que nos entienden y se conmueven con cada canción", aseveró en una anterior nota Gonzalo Hermosa, uno de los líderes del conjunto boliviano.

Los Kjarkas nacieron en Capinota (provincia del departamento de Cochabamba) y llegaron a ser una de las bandas de folclore más exitosas de Bolivia y de pop andino popular de Latinoamérica. Ayudados por las armonías vocales únicas y una gran colección de instrumentos tradicionales, el grupo boliviano se convirtió en embajador cultural de la música de los Andes. Los Kjarkas han representado el folclore boliviano en toda Latinoamérica y también en Japón y varios países de Europa.

Con sello salteño

El conjunto salteño Guitarreros formará parte de la cartelera de Cachi. Conforman el conjunto Sebastián Juárez y Rodrigo Gravaruk, en voz; Ramiro Yáñez, en percusión, y Martín Saavedra, en guitarra y voz.

En su haber tienen cerca de 20 años de trayectoria y cinco discos editados, además de la consagración en los festivales de Cosquín y en la Fiesta provincial del Pescador en Sauce Viejo (Santa Fe). También fueron la revelación de Jesús María y se presentaron en escenarios de Ecuador, Uruguay y Bolivia.

Guitarreros viene caminando seguro por la senda de la música popular argentina en diversos festivales a lo largo y ancho del país. "Será una noche cargada de magia, realizaremos un repaso de los discos que grabamos hasta el presente", aseguró Sebastián.

"La maduración es paralela entre la persona y el artista y creo que allí se argumenta nuestra nueva etapa en la composición. Decidimos incluir varios temas propios y ya van encontrando una excelente comunión con el público", comentó Rodrigo. Guitarreros se formó en Salta en 2008 y son la expresión del canto joven de la música popular de raíz folclórica. "Los invitamos a seguirnos en nuestra propuesta, a sumarse a esta fiesta que se genera en cada presentación y a ser parte de la familia Guitarrera", dijo Martín.