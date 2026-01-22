VIDEO. De Salta a Estados Unidos: el sueño internacional de Sharick Salvatierra

Sharick Salvatierra tiene 10 años, pero habla con una serenidad que sorprende. Cuando le preguntan cómo se siente al saber que viajará a Estados Unidos para bailar en algunos de los escenarios más importantes del mundo, primero baja la mirada, sonríe y responde con una honestidad desarmante: "Estoy nerviosa y emocionada. Nunca me imaginé ir a Estados Unidos".

Empezó a bailar cuando tenía apenas cuatro años. "Un día estaba bailando en mi casa y mi mamá me llevó a tomar clases", cuenta. Desde entonces, el ballet se volvió parte de su vida cotidiana: zapatillas, moños, música, conteos, correcciones, repeticiones infinitas. Hoy entrena de lunes a sábado, combina clásico y contemporáneo y dedica horas a perfeccionar cada movimiento. "A veces da vergüenza que te miren, pero después te soltás y lo disfrutás", dice. Y agrega, casi en un susurro: "Cuando bailo me siento feliz. Hago lo que amo".

El 2025 marcó un antes y un después. Tras competir en Córdoba y Buenos Aires, fue seleccionada para el Youth Grand Prix, el certamen de danza más importante del mundo, cuya final se realizará en Houston. Al mismo tiempo, recibió una invitación para participar de una gala en el Lincoln Center de Nueva York, el teatro más grande y prestigioso de Estados Unidos, y una beca para perfeccionarse en una escuela de Carolina del Norte.

Su profesora, Andrea Montero, la observa con orgullo. "Sharick es una bailarina completa. Tiene condiciones físicas, es musical, es inteligente para comprender el movimiento y, sobre todo, es muy trabajadora", afirma. "Tiene lindos pies, buena elevación, proporción corporal y un cuerpo que entiende lo que se le pide. Pero lo más importante es su compromiso".

Sharick escucha y asiente. Sabe que el camino no es fácil. "Competir es lindo, pero también es difícil. Te dan nervios", reconoce. Sin embargo, destaca lo que más disfruta: "Hacés amigas, compartís clases, aprendés mucho". Su rutina es exigente, pero no pierde la frescura de la infancia. "Voy de lunes a sábado. Tomo clásico y contemporáneo. A veces me canso, pero me gusta".

Andrea, que lleva más de 35 años formando bailarines, subraya que estas oportunidades no son casuales. "La carrera empieza muy temprano y exige mucha disciplina. A los 18 años ya están bailando en compañías profesionales. Por eso es tan importante el acompañamiento de la familia". En el caso de Sharick, ese sostén está presente: sus padres y su hermano la siguen a cada clase, a cada presentación, a cada viaje.

El desafío ahora es enorme. Las becas cubren la formación, pero no los pasajes ni los gastos de estadía. Sharick viajará con su mamá y permanecerá varias semanas en Estados Unidos. "Cualquier ayuda es importante", dice la niña con timidez. Su profesora lo explica sin rodeos: "Es muchísimo dinero. Pasajes, alojamiento, viáticos. Pero también es una oportunidad única. Por eso pedimos que, quien pueda, colabore. Aunque sea poco, suma".

Sharick sueña en grande, pero habla simple. "Mi sueño es ser bailarina profesional", afirma. No se proyecta en fama ni en aplausos: se imagina bailando, estudiando, creciendo. Cuando le preguntan qué siente al subir a un escenario, lo resume en pocas palabras: "Primero nervios… después alegría".

En cada movimiento, en cada ensayo, en cada mirada concentrada, hay una niña que empieza a abrirse camino hacia el mundo. Desde una sala de ballet en Salta hasta el Lincoln Center de Nueva York, Sharick Salvatierra avanza paso a paso, con disciplina, con ilusión y con esa certeza íntima que solo tienen quienes encontraron, muy temprano, su lugar en la vida.