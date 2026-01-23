El río que "socava en silencio"

La comunidad de Misión La Paz permanece en estado de alerta por la evolución del río Pilcomayo, cuyo comportamiento genera preocupación por el riesgo de nuevas crecidas, aislamiento y pérdida de territorio en esta zona fronteriza del norte salteño.

Así lo expresó Hugo González, vocero de la comunidad huichí, quien señaló que en las últimas horas el nivel del río descendió alrededor de un metro debido a la ausencia de lluvias en la cuenca alta, en territorio boliviano, aunque advirtió que la situación sigue siendo inestable. "Cuando llueve en Bolivia es cuando nos afecta a nosotros. Todo eso viene por la cuenca del Pilcomayo y se siente río abajo", explicó.

González destacó el trabajo que se viene realizando con maquinaria de Vialidad Provincial para reforzar defensas y contener el avance del agua, luego de que la comunidad hiciera llegar su reclamo a la Provincia. Según relató, los equipos permanecen trabajando casi de manera permanente en la zona, lo que permitió mejorar las tareas de contención y visibilizar una problemática histórica. "Ahora ven con sus propios ojos lo que siempre reclamamos", afirmó.

El referente comunitario subrayó que el Pilcomayo tiene un comportamiento muy distinto al del río Bermejo. "Es un río silencioso. Socava la barranca por abajo, la va humedeciendo y de repente se produce el derrumbe. Así se perdieron más de cuatro kilómetros de territorio salteño", sostuvo. En ese marco, advirtió que el avance del cauce pone en riesgo a instituciones como Aduana, Gendarmería, Migraciones, establecimientos educativos y a más de quince comunidades indígenas que rodean Misión La Paz.

