Gimnasia y Central abren el Triangular de Verano

Con el clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, que se disputará esta noche, desde las 21.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena, con el control del árbitro Facundo Vizgarra, se inicia el Triangular de Verano, con la participación de Chaco For Ever.

En medio de una exigente preparación del albo y el cuervo, ambos rivales se ven las caras como antesala del enfrentamiento que luego protagonizarán en la segunda quincena de marzo, en la séptima fecha (interzonal) del torneo de la Primera Nacional, que organiza la AFA.

Además del encuentro organizado entre el millonario y el azabache, el espectáculo se engalanará con la presencia de ambas hinchadas.

Tanto, el plantel de Central Norte como el de Gimnasia y Tiro, transcurren por una etapa intensa de trabajo para llegar de la mejor forma al inicio del torneo de ascenso. Las tareas encomendadas se cumplieron en la faz física, en ambas concentraciones la semana pasada, para dar paso al contacto con la pelota.

Gimnasia debutará en la Primera Nacional recibiendo el 13 de febrero a Colegiales por la zona B; mientras Central Norte viajará a Buenos Aires para visitar ese día a San Miguel en Los Polvorines.

Desde el lado Central Norte se concentra cierta atención para ver en acción al nuevo equipo. La contratación del "Polaco" Adrián Bastía como director técnico y la llegada de uno 16 refuerzos reflejan un interés importante de su gente para mejorar la campaña que le cupo en la competencia anterior.

La dirigencia azabache busca ahora a que el equipo responda a las expectativas que despertó la nueva participación en la Primera Nacional, integrando una zona brava, frente a rivales de fuste y con la obligación de disputar los puntos para sumar.

Gimnasia y Tiro mantuvo la base del torneo pasado y con la continuidad del "Tete" Quiroz en la dirección técnica se renovó la apuesta.

La campaña anterior del club de la Vicente marcó que la vara quedó alta para una nueva temporada y que volvió a generar una gran ilusión entre los hinchas.

Las ubicaciones

La Policía de Salta informó la ubicación de los hinchas del cuervo y el albo, para esta noche en el estadio Padre Martearena. Los fanas del azabache ocuparán la popular y platea Sur y un sector de la tribuna preferencial sobre la avenida Tavella. A los simpatizantes de albo le fueron asignados la popular y platea Norte. Un gajo de la preferencial servirá para instalar un pulmón.

Las entradas

La entradas para ver a Gimnasia frente a Central Norte se venden hoy, en el Michel Torino y Dr. Luis Güemes, desde las 10 hasta las 18. Y de 10 a 21.30, en el Martearena. Los precios son los siguientes: popular $10.000; platea $20.000; jubilados y menores $6.000; seguro $5.000.

Primera Nacional

Mediante un boletín oficial, la AFA confirmó el aumento de los precios de las entradas para los partidos del torneo la Primera Nacional, edición 2026. La entrada general tendrá un costo de $32.000; para jubilados y pensionados el precio será de $16.000; mientras los menores pagarán $8.000.

En Salta, los nuevos precios entrarán en vigencia cuando Gimnasia y Tiro reciba a Colegiales el 13 de febrero próximo y en la presentación de Central Norte frente a Colón, el 22 de febrero.