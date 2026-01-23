PUBLICIDAD

19°
23 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
tarde en familia
Festival de la Tradición Calchaquí
Grand Bourg
Corea del Sur
Nivel inicial
Caso Tres Palmeras
Sharick Salvatierra
Misión La Paz
Farándula
Luciano Benavides
Municipios

Imponentes "Corsos Color" en Orán

Más de 30 agrupaciones y 2.500 bailarines en escena.
Viernes, 23 de enero de 2026 00:17
La ciudad de Orán vive una de las temporadas más importantes del año, afianzándose como uno de los destinos turísticos destacados del verano y del Carnaval en la provincia de Salta. Con una variada agenda de actividades carnestolendas, la ciudad espera recibir a numerosos visitantes del departamento, de distintos puntos de la provincia, de Jujuy y de Bolivia hasta el 15 de febrero.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Orán, CPN Daniel García Ruiz, señaló que los sectores hotelero y gastronómico ya trabajan intensamente.

Los tradicionales corsos de Orán, considerados los mejores del norte argentino, son uno de los principales atractivos. Con color, música y tradición, se realizan todos los fines de semana en el Parque de la Familia, con la participación de cerca de treinta agrupaciones y más de dos mil quinientos bailarines. La Comisión de Corsos Color 2026 organiza el evento durante todo el año, con el acompañamiento de la Municipalidad y los premios en efectivo más importantes de la provincia.

Los carnavales se transmiten en vivo cada noche a través de la página oficial de la Comisión de Corsos. Toda la información actualizada sobre los Corsos Color, fechas, agrupaciones y detalles del evento puede consultarse en https://oran.gob.ar/corsos-color-oran/.

 

