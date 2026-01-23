Imponentes "Corsos Color" en Orán

La ciudad de Orán vive una de las temporadas más importantes del año, afianzándose como uno de los destinos turísticos destacados del verano y del Carnaval en la provincia de Salta. Con una variada agenda de actividades carnestolendas, la ciudad espera recibir a numerosos visitantes del departamento, de distintos puntos de la provincia, de Jujuy y de Bolivia hasta el 15 de febrero.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Orán, CPN Daniel García Ruiz, señaló que los sectores hotelero y gastronómico ya trabajan intensamente.

Los tradicionales corsos de Orán, considerados los mejores del norte argentino, son uno de los principales atractivos. Con color, música y tradición, se realizan todos los fines de semana en el Parque de la Familia, con la participación de cerca de treinta agrupaciones y más de dos mil quinientos bailarines. La Comisión de Corsos Color 2026 organiza el evento durante todo el año, con el acompañamiento de la Municipalidad y los premios en efectivo más importantes de la provincia.

Los carnavales se transmiten en vivo cada noche a través de la página oficial de la Comisión de Corsos. Toda la información actualizada sobre los Corsos Color, fechas, agrupaciones y detalles del evento puede consultarse en https://oran.gob.ar/corsos-color-oran/.