Menú financiero: qué opciones ve hoy el mercado

Durante muchos años, la economía argentina tuvo una consigna dominante y casi incuestionable: ahorrar en dólares. La pregunta cotidiana giraba siempre en torno al tipo de cambio, a su valor diario y a la urgencia de refugiarse en la moneda estadounidense como único resguardo posible. Sin embargo, para Álvaro Pérez, algo de ese clima comenzó a modificarse.

"Antes la noticia era: hay que ahorrar en dólares, hay que comprar dólares, cuánto está el dólar. Y en toda esta entrevista ni lo mencionamos", señaló en una entrevista a Radio Salta. Para el consultor, ese simple dato ya funciona como un indicador de cambio. "Por lo menos es un signo quizás positivo de la economía", sostuvo.

Pérez reconoció que, en la calle, todavía persiste una mirada casi dogmática. "Uno habla con gente que tiene algunos pesos y te dicen: no, comprá dólares, comprá dólares. A veces sin una razón concreta, como una creencia que se repite desde siempre. Y después esos dólares quedan quietos ahí", describió. Pero a partir de ese punto marcó la diferencia: hoy, dijo, no se trata solo de comprar moneda extranjera y guardarla, sino de ponerla a trabajar.

En ese sentido, explicó que existen instrumentos financieros en dólares que ofrecen tasas de interés que hace pocos años resultaban impensadas para el ahorrista argentino. "Tenés, por ejemplo, una tasa en dólares del seis por ciento anual. Un Bopreal, que es un bono del Banco Central que se usó para pagar importadores y que lo va a pagar el propio Banco Central", detalló.

Sobre ese punto, subrayó un dato clave: el respaldo en reservas. "Sabemos que el Banco Central hoy tiene los dólares. De hecho, me decían recién que hay un récord histórico en materia de cantidad de dólares", afirmó, al justificar por qué considera atractivo ese rendimiento del 6% en moneda dura.

La explicación avanzó luego hacia las posibilidades de financiamiento en dólares dentro del mercado de capitales. "Si quisieras tomar una caución en dólares, la tasa es del uno por ciento", señaló. Y lo tradujo en términos simples: "Tus fondos pueden rendir un seis por ciento y, llegado el caso, podés tomar una deuda al uno por ciento en dólares". Esa diferencia, remarcó, abre la puerta a distintas estrategias financieras y muestra la profundidad de herramientas que hoy ofrece el mercado.

Para quienes miran con preocupación el comportamiento de los precios, Pérez se refirió a los instrumentos atados a la inflación. "Yo no sé si la inflación se va a despertar ahora, pero hay bonos que van a rendir inflación más nueve puntos porcentuales", indicó. "Entonces, con eso ya te vacunaste contra el problema de la inflación", graficó, al explicar que ese tipo de activos permite mantener el poder adquisitivo y, además, obtener una ganancia real.

También comparó estas alternativas con los instrumentos más tradicionales del ahorro argentino. "¿Te gusta el plazo fijo? Bueno, hoy podés comprarte un bono que rinda plazo fijo más cinco puntos porcentuales", sostuvo, para mostrar que incluso dentro de esquemas conservadores existen opciones con un rendimiento superior al bancario.

El director de la consultora Finex insistió en una idea central: el mercado financiero actual ofrece "herramientas para todos los gustos". "Para aquel que no confía en el peso, hay instrumentos en dólares. Para aquel que le tiene miedo a la inflación, hay bonos que ajustan por inflación con tasa real positiva. Y para el que busca algo similar al plazo fijo, también hay alternativas con mejor rendimiento", resumió.

En ese marco, mencionó incluso la posibilidad de estrategias más activas, como el carry trade, aprovechando las diferencias de tasas entre monedas y entre instrumentos, aunque siempre aclarando que se trata de operaciones que requieren conocimiento y asesoramiento.

Pérez puso el foco en el rol del asesor financiero. "Nuestro trabajo es que los clientes ganen dinero. Que entiendan estas herramientas y puedan usarlas", afirmó. "No nos afligimos porque los clientes ganen, al contrario: ese es nuestro objetivo".

Más allá de que el dólar siga siendo una referencia cultural y económica en la Argentina, el escenario actual muestra que existen instrumentos concretos para invertir, cubrir riesgos y obtener rentabilidad, tanto en pesos como en dólares, sin limitarse al simple acto de comprar billetes y guardarlos.