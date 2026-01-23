Nuevos nombres en Trenes Argentinos y en Transporte

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). La noticia se dio a conocer este lunes por la tarde, pero las renuncias de los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, se materializaron el miércoles, instantes después de que lo hiciera Luis Pierrini, el secretario de Transporte, quien fue reemplazado por Fernando Herrmann, un arquitecto sin antecedentes en transporte.

Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por "motivos personales", aunque diferentes versiones periodísticas alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos. Fuentes oficiales marcaron que los cambios fueron gestionados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien antes era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas.

Sebastián Giorgetti ya asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, organismo encargado de los servicios ferroviarios de pasajeros en Argentina. Giorgetti trabajó más de 30 años en el sector y comenzó su trayectoria como boletero en la Línea Sarmiento. Desde 2005 ocupó funciones de coordinación, administración y dirección dentro de la empresa. En los últimos años, se desempeñó como gerente general operativo y administrativo.

En tanto, Fabián González fue designado como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. González, abogado y con experiencia previa en el ámbito judicial como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, forma parte del directorio de la empresa desde abril de 2025 y en el último período se desempeñó como secretario general de Trenes Argentinos Operaciones. Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la emergencia ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional.

Boschín y Comperatore asumieron en sus cargos días después de que lo hiciera Pierrini en mayo del año pasado. Sus salidas se entienden como parte de una renovación de la gestión de las empresas públicas ferroviarias. En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.