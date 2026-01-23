Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU

Este quizás sea el principio del fin de una dolorosa guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pronunciado este jueves en Davos un discurso amargo, en el cual, junto a la gratitud por el apoyo recibido, lanzó graves críticas a Europa, acusándola de no actuar de manera adecuada. "A Europa le encanta debatir del futuro pero elude tomar acción hoy, acción que define el tipo de futuro que tendremos. Ese es el problema", dijo Zelenski, quién anunció que los equipos ucraniano y ruso tendrán su primera reunión trilateral con representantes estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, hoy y mañana.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó en Davos ayer que los documentos para poner fin a la guerra con Rusia "están casi, casi listos", al cabo de una reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que ese conflicto bélico "tiene que terminar".

Zelenski dijo que su equipo estaba trabajando con los negociadores de Trump "casi todos los días", calificando las discusiones para lograr un acuerdo de alto el fuego para Kiev y para Moscú como "complicadas", pero expresó optimismo según reportó CBS News. "Los documentos destinados a poner fin a esta guerra están casi, casi listos", dijo Zelenski.

Trump y Zelenski se reunieron en Davos, ciudad suiza donde se desarrolla el Foro Económico Mundial. La reunión duró aproximadamente una hora, según la Casa Blanca. Trump dijo que tuvo una "buena" reunión con su homólogo ucraniano y pidió que se ponga fin a la guerra de Rusia contra Kiev. "Esta guerra tiene que terminar", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó cuál era su mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario ucraniano anticipó que su país, Rusia y Estados Unidos se reunirán en los Emiratos Árabes Unidos hoy viernes y el sábado, aunque ni la Casa Blanca ni Moscú han confirmado aún un encuentro trilateral. Pero se espera que los enviados del presidente Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner, mantengan reuniones con funcionarios rusos en Moscú el jueves. "Creo que será la primera reunión trilateral en los Emiratos", dijo Zelenski. Trump sugirió anteriormente que las conversaciones trilaterales se celebrarían "en el momento adecuado".

Zelenski enfatizó que cualquier acuerdo de paz final debería incluir garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por el poder estadounidense. "El Reino Unido y Francia están dispuestos a desplegar sus fuerzas sobre el terreno", afirmó, "pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, repito, ninguna garantía de seguridad funciona sin Estados Unidos".