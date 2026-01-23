Búsqueda contrarreloj en Santa Victoria Oeste: rastrillajes terrestres, fluviales y aéreos por un joven desaparecido

El silencio de los cerros y el pulso cotidiano de Santa Victoria Oeste se vieron alterados por una ausencia que crece con el paso de los días. Desde principios de enero, la localidad del norte salteño es escenario de un intenso operativo de búsqueda para dar con Nicolás Mario Vargas, un joven de 29 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del 31 de diciembre de 2025. La investigación avanza con múltiples frentes y un despliegue que no se limita a un solo terreno.

La Fiscalía Penal 4 en feria, a cargo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, tomó intervención tras la denuncia formal realizada el 8 de enero, a las 21.40, por una autoridad del Hospital Zonal Juan Carlos Dávalos. A partir de ese momento, se dispuso de manera inmediata la activación del protocolo de búsqueda, con medidas urgentes orientadas a la localización del joven.

Según las actuaciones, Vargas fue visto por última vez alrededor de las 21.00 del 31 de diciembre, mientras permanecía en el hospital, donde cuidaba a su madre. Desde entonces, no hubo registros de contacto ni datos certeros sobre su recorrido posterior.

Como primer paso, la Fiscalía ordenó entrevistas a familiares, vecinos y lugareños, además de la coordinación con distintas áreas policiales para asegurar un despliegue territorial sostenido. En paralelo, se inició la recopilación y análisis de información que pudiera aportar indicios relevantes para la investigación.

El 18 de enero, y ante la proximidad del río Santa Victoria, el fiscal solicitó colaboración específica para profundizar las tareas de búsqueda. De ese modo, se organizaron rastrillajes terrestres, fluviales y aéreos, con la participación de la División Búsqueda de Personas, la División Investigación Canina, la Oficina SERVER y efectivos de la Subcomisaría Santa Victoria Oeste.

El operativo tuvo como punto de partida el Hospital Juan Carlos Dávalos. Allí, personal de la División Investigación Canina, junto a la perra “Beky”, realizó un trabajo técnico a partir de muestras odoríficas obtenidas de prendas del joven. El rastro fue seguido desde la puerta del hospital por la Avenida 24 de Septiembre hasta el Puente del Río Santa Victoria, sector donde el can marcó continuidad del rastro.

Desde ese punto, los equipos se dividieron para efectuar un rastrillaje exhaustivo por ambas márgenes del río, incluyendo orillas y senderos colindantes, avanzando hasta el Paraje La Falda. La complejidad del terreno y la extensión del área obligaron a extremar los cuidados y a sostener el trabajo de manera coordinada.

En simultáneo, la Oficina SERVER desplegó relevamientos aéreos con drones, sobrevolando el hospital, la Avenida 24 de Septiembre y el Puente Santa Victoria. Los vuelos se ampliaron sobre los márgenes del río, con tomas direccionadas y uso de zoom, cubriendo una extensión aproximada de 4 kilómetros. Hasta el momento, no se obtuvieron resultados positivos.

Durante la investigación, se constató que Nicolás Mario Vargas dejó en el hospital una mochila con dinero y dos teléfonos celulares, los cuales están siendo sometidos a análisis técnico. Además, con autorización de los familiares, se realizó una inspección ocular en el inmueble, sin que se encontraran cartas, mensajes u otros elementos que permitan orientar una hipótesis concreta.

De las medidas realizadas hasta ahora, no surgen indicios de conflictos con terceras personas, deudas ni situaciones previas que abran nuevas líneas investigativas. La causa se mantiene enfocada en la búsqueda y localización, con un seguimiento permanente del contexto.

Desde la Fiscalía Penal señalaron que el trabajo continuará de manera ininterrumpida, evaluando las condiciones climáticas y el aumento del caudal del río, producto de las lluvias estivales, con el objetivo de agotar todas las instancias posibles. En Santa Victoria Oeste, la expectativa se sostiene en cada rastrillaje y en cada jornada que suma esfuerzos para encontrar respuestas.