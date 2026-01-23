Alerta Salta: se confirma el primer caso de Chikungunya de la temporada con antecedente de viaje en Rosario de la Frontera

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica confirmó hoy un caso de fiebre Chikungunya en un paciente masculino de 16 años, domiciliado en el departamento de Rosario de la Frontera.

El diagnóstico fue ratificado por el laboratorio de referencia mediante pruebas de RT-PCR positiva y detección de anticuerpos IgM, confirmando la infección viral.

Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación epidemiológica para determinar con exactitud el sitio probable de adquisición, aunque se destaca el antecedente de viaje a Bolivia previo al inicio de los síntomas.

Cronología y acciones de control

El paciente inició con síntomas el pasado 15 de enero, manifestando un cuadro clínico caracterizado por fiebre alta, cefalea, dolor retroocular, artralgias (dolor articular), mialgias (dolor muscular), exantema (erupción cutánea), dolor abdominal y náuseas.

La consulta médica se realizó el 18 de enero en el Hospital Melchora Cornejo. Inmediatamente tras la sospecha clínica, se procedió a la toma de muestra el día 19 de enero. En esa misma fecha, se activaron los protocolos de vigilancia y se realizaron las acciones de bloqueo focal correspondientes en el domicilio y zonas aledañas para evitar la propagación del virus.

Síntomas

La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Se solicita a la población acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de:

* Fiebre alta (generalmente mayor a 38°C).

* Dolor intenso en las articulaciones (afecta manos, pies, rodillas y espalda, pudiendo ser incapacitante).

* Dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos).

* Dolor muscular.

* Náuseas, vómitos o dolor abdominal.

* Erupciones o manchas rojas en la piel.

No automedicarse. El consumo de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro.

Medidas de Prevención

La medida más efectiva es la prevención, eliminando los criaderos del mosquito transmisor:

* Descacharrado: Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

* Mantenimiento: Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve.

* Limpieza: Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito.

* Protección personal:

* Usar repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

* Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

* Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

* Proteger cunas y coches de bebés con telas mosquiteras.