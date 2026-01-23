VIDEO. Flor Peña respondió a quienes la criticaron por vacacionar en el exterior

Florencia Peña contó en una entrevista que prefiere pasar sus vacaciones en el exterior porque en la Argentina es muy reconocida y prefiere el anonimato para poder descansar. “Si me voy a Mendoza, tengo que bancarme que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, había asegurado.

La actriz se enteró de las críticas y no dudó en responder: "Quiero aclarar un poco. Yo hace 40 y pico de años que trabajo, desde los 14 más o menos soy famosa. Soy una mujer de 51 años, tengo 3 pibes, estoy entrando en la menopausia. ¿Cómo no voy a poder hablar de lo que a mí me pasa con la fama? Nada me parece más horrible que ser famoso. Soy famosa desde que tengo uso de razón".

"Me operé mis pechos porque no aguantaba ser la pechocha con 45 puntos de rating. Miren si no voy a poder hablar de lo que a mí me pasa con la fama y lo que yo siento. Tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima", dijo Flor a Puro Show.

"Fue una jugada muy vil"

"Lo que hicieron hoy fue una jugada muy vil. Porque fue poner el video recortado para que la gente volcara su odio en un momento donde está de moda odiar. Entonces yo lo que quiero decir es, yo lo que dije, lo dije. Yo hablé de mi fama en términos de mis vacaciones. Y cuando dije lo de Mendoza, lo dije como diciendo, si yo voy a Mendoza obvio que la gente me va a querer saludar y obvio que yo voy a tener que estar dispuesta a saludarla. Entonces prefiero cuando tengo ganas de ser ignota, irme afuera a ver si lo logro un poco y puedo tener una vida un poco más normal porque soy famosa desde que tengo uso de razón", explicó la actriz.

"Pero vean completo el video. No hagan jugarretas. Porque esto entonces vuelve a oler a operación. No mientan, no recorten el video", pidió Flor Peña por la repercusión negativa que había tenido su entrevista.