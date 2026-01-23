PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
23 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Farándola
Liga Profesional de Fútbol
Tartagal
incendios en chubut
Desapariciones
Siniestro vial
Triangular de verano
Farándola
Liga Profesional de Fútbol
Tartagal
incendios en chubut
Desapariciones
Siniestro vial
Triangular de verano

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Un accidente vial en la zona oeste dejó a un joven en grave estado y otro en observación

El hecho se registró alrededor de las 18.15 en la intersección de las calles Marcelino Cornejo y pasaje Las Piedras de la capital provincial.
Viernes, 23 de enero de 2026 22:43
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en la zona sudeste de la ciudad dejó como saldo dos adolescentes heridos, uno de ellos en grave estado, luego de la colisión entre una motocicleta y una camioneta.

El hecho se registró alrededor de las 18.15 en la intersección de las calles Marcelino Cornejo y pasaje Las Piedras, en la zona oeste de la capital provincial. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta sin dominio visible, conducida por un joven de 16 años, impactó contra una camioneta manejada por una mujer, quien iba acompañada por un adolescente de 17 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos menores resultaron con lesiones de diversa consideración. El más comprometido es el motociclista, quien fue trasladado inconsciente en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internado en estado grave.

En tanto, el adolescente que viajaba como acompañante en la camioneta también recibió atención médica, aunque su estado no reviste la misma gravedad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD