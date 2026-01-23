Triunfo contundente de Los Infernales frente a Fusión Riojana, el martes recibe a Rivadavia

El cuarto partido de la serie –seguidilla de encuentros en Salta- volvió a paralizar corazones en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales de Salta Basket y Fusión Riojana volvieron a verse las caras, esta vez en el Estadio Delmi, con triunfo nuevamente para el local 90 – 74. El martes que viene Salta vuelve a presentarse en su fortaleza donde recibirá a Rivadavia de Mendoza, desde las 21.30.

Adrenalínico choque entre salteños y riojanos, el segundo de ambos en la temporada. Cuando parecía que Salta se despegaba en el electrónico, aparecieron los embates de la visita para prender las alarmas.

Foto: gentileza Cristian Palacios – Pelota de Goma

El entrenador en Jefe de Salta, Ricardo De Cecco, propuso una buena rotación a lo largo del encuentro, lo que le permitió seguir a buen ritmo y, de menor a mayor, controlar y cerrar el juego. En esa rotación, y como viene sucediendo, quienes saltaron desde el banquillos lo hicieron de buena manera.

Entre los conducidos por el tucumano Mario Vildoza, también hubo circulación de jugadores, sin embargo Fusión dependió demasiado de lo que pudieran hacer el interno Juan Abeiro y el alero Juan Manuel Rodríguez. De todas formas, la visita se las arregló para complicar y luchó hasta el final.

Foto: gentileza Cristian Palacios – Pelota de Goma

Básquet dinámico, con rotaciones eficientes y buena intensidad defensiva fueron algunos de los factores que pesaron sobre el final del tercer período para que Salta tuviera una ventaja a favor de 14 puntos.

Con las acciones bajo control, los últimos diez minutos Salta siguió con la misma intensidad. Chance Hunter volvió a provocar el estallido de todo un estadio con una volcada de antología, pero además también hubo tiempo para el debut de los juveniles, del Club 9 de Julio, Tiziano Ortega y Thiago Grifell, éste se adueñó de la última bola de la noche y sobre la chicharra metió su primer doble en la apasionante Liga Argentina.

Foto: gentileza Cristian Palacios – Pelota de Goma

Jornada redonda para Los Infernales que desataron el festejo y el martes que viene volverán a decir presente en el Delmi, ante su gente, cuando reciban a los mendocinos de Rivadavia, desde las 21.30.