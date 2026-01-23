El rastro del contrabando en los Valles Calchaquíes: un operativo certero en el acceso a Cachi

En los Valles Calchaquíes, la ruta no es solo un camino: es también un termómetro de lo que circula entre pueblos, ferias, cosechas y fronteras invisibles. En ese contexto, un operativo de control vehicular realizado durante la mañana dejó al descubierto una maniobra irregular que volvió a poner en foco el contrabando en uno de los accesos clave a la localidad de Cachi.

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso norte al pueblo, durante tareas preventivas a cargo de bicipolicías de Cafayate. Mientras fiscalizaban una camioneta, los efectivos advirtieron inconsistencias que motivaron una inspección más detallada del rodado.

Fue entonces cuando detectaron más de 20 kilos de hojas de coca y atados de cigarrillos que eran transportados sin documentación que acreditara su procedencia ni habilitación para el traslado. Al tratarse de mercadería alcanzada por la normativa vigente, se dispuso el secuestro inmediato del cargamento.

Ante la presunta transgresión al Código Aduanero, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que tomó conocimiento del hecho y ordenó las actuaciones correspondientes. El conductor del vehículo fue infraccionado, mientras que la mercadería quedó a disposición de la Justicia para su análisis y resguardo.

Desde el ámbito de seguridad señalaron que este tipo de controles preventivos se intensifican en corredores estratégicos de la provincia, especialmente en zonas donde el tránsito turístico, comercial y regional convive con prácticas informales que, en algunos casos, cruzan el límite de la legalidad. El eje Cafayate–Cachi es uno de esos puntos sensibles, donde la trazabilidad de la mercadería resulta clave.

El operativo se desarrolló sin incidentes y forma parte de una serie de acciones orientadas a desalentar el contrabando y reforzar la presencia del Estado en rutas nacionales del interior salteño. En los Valles Calchaquíes, donde la circulación es constante y diversa, cada control busca algo más que una infracción: seguir el rastro de lo que viaja fuera de las reglas.

