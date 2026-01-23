Jujuy: un micro reveló un doble fondo y destapó un importante cargamento de hojas de coca

El silencio de la madrugada en la Puna jujeña se vio interrumpido por un detalle mínimo, casi imperceptible, que terminó siendo clave. Un tornillo fuera de lugar, una tapa que no ajustaba como debía y un olor persistente fueron suficientes para que un control vehicular derivara en uno de los secuestros de hojas de coca en estado natural más importantes registrados en lo que va del año en la región.

El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Tres Cruces, sobre la traza que conecta distintos puntos del norte del país, cuando personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca” de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de un ómnibus de larga distancia para una inspección de rutina. No era un operativo extraordinario ni una alerta previa lo que motivó la intervención, sino la experiencia de los efectivos al observar anomalías visibles en el piso del micro.

Durante la revisión ocular, los gendarmes advirtieron que los tornillos de una tapa ubicada en el sector del piso habían sido removidos recientemente, un indicio que encendió las primeras sospechas. A esto se sumó un fuerte olor característico, compatible con hojas de coca, que se percibía en el interior del vehículo.

Ante esa situación, los efectivos dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que autorizó una requisa más exhaustiva del rodado. Como parte del protocolo, se realizó además el pasaje del can antinarcóticos de la Fuerza, cuya reacción exaltada confirmó la presencia de una sustancia orgánica oculta en ese sector del micro.

Con la autorización judicial correspondiente, los uniformados utilizaron herramientas para retirar la tapa del piso y accedieron a un compartimiento especialmente acondicionado, donde se hallaban ocultos numerosos paquetes envueltos, que contenían hojas de coca en estado natural. El pesaje final arrojó un total de 200 kilos, una carga de gran volumen que no se encontraba declarada ni contaba con aval legal para su transporte.

El operativo concluyó con el secuestro total del cargamento, mientras que dos hombres, vinculados al traslado del micro, quedaron supeditados a la causa, a disposición de la justicia federal. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el origen exacto ni el destino final de la mercadería, aunque no se descarta que la investigación avance sobre posibles redes de acopio y transporte en el norte argentino.