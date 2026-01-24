Anulan conexión clandestina en El Préstamo

La Municipalidad de Coronel Moldes avanza con un exhaustivo trabajo de relevamiento y control de los servicios públicos en distintos sectores del ejido urbano, con especial atención en áreas de uso recreativo y turístico. Durante los últimos días se intensificaron las tareas en la zona del camping El Préstamo, un espacio de alta concurrencia durante la temporada estival y de creciente desarrollo inmobiliario en sus alrededores.

Como resultado de estos controles, personal municipal detectó la existencia de conexiones clandestinas de agua corriente que se encontraban conectadas de manera irregular a la red municipal. Según se informó oficialmente, dicha conexión abastecía a dos loteos privados ubicados en inmediaciones del dique Cabra Corral, una situación que no solo violaba la normativa vigente, sino que además generaba un perjuicio directo al sistema de distribución del servicio.

Desde el municipio se explicó que esta maniobra ilegal afectaba el normal suministro de agua potable en la zona, provocando una disminución en la presión del servicio y alteraciones en el funcionamiento general de la red. A ello se sumaba un incremento injustificado de los costos operativos que debe afrontar el Estado municipal, ya que el consumo no registrado impactaba en el mantenimiento y la provisión del recurso para los usuarios habilitados.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo en el lugar que contó con la intervención de la Juez de Paz. Como resultado, se procedió a la clausura inmediata de la conexión clandestina, retirándose más de 23 metros de manguera que eran utilizados para derivar el suministro de manera irregular desde la red pública.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de control y ordenamiento, orientada a garantizar la equidad en el acceso a los servicios.

También a prevenir prácticas que atenten contra el interés general. Asimismo, remarcaron que los trabajos de fiscalización continuarán en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas donde se detecta un crecimiento no regulado de emprendimientos privados.

Finalmente, desde la Municipalidad de Coronel Moldes se reafirmó el compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, la protección de un bien esencial como el agua potable y el fortalecimiento del ordenamiento territorial, entendiendo que el respeto por las normas es clave para el desarrollo equilibrado y sostenible de la comunidad.