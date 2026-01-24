La Municipalidad podrá limpiar y mantener sectores ferroviarios

El municipio logró por primera vez un acuerdo que permitirá mejorar la seguridad, el mantenimiento y la circulación en sectores de la ciudad que durante años no podían ser intervenidos por falta de autorización.

Luego de un intenso trabajo de gestión que se extendió durante varios meses y dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, la Municipalidad de Salta firmó un convenio con Trenes Argentinos que habilita al gobierno local a realizar tareas de mantenimiento, desmalezado y puesta en valor de los espacios linderos a las vías del ferrocarril que atraviesan distintos barrios de la capital.

Se trata de zonas que, durante mucho tiempo, se convirtieron en focos de inseguridad y riesgo ambiental, con acumulación de malezas, residuos, estructuras en mal estado y sectores utilizados de manera informal, sin posibilidad de intervención municipal por tratarse de terrenos bajo jurisdicción ferroviaria. A partir de este acuerdo, impulsado por el intendente Emiliano Durand, se logró destrabar una situación que llevaba años sin soluciones.

El convenio autoriza al municipio a realizar tareas de limpieza integral, desmalezado, retiro de chatarra y mantenimiento en áreas donde se detectaron construcciones deterioradas, instalaciones con riesgo de colapso y potenciales focos de vectores, una problemática que se agrava con el inicio de la temporada de lluvias. La medida apunta a mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y transitabilidad en estos sectores estratégicos.

Además, en el marco de este trabajo conjunto, se avanzó en la planificación de nuevos pasos a nivel con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial. Entre las obras proyectadas se encuentra la apertura de un nuevo cruce en calle Martina Silva de Gurruchaga, que complementará al existente en avenida Arenales, y otro en la intersección de 12 de Octubre con la vía. Estas intervenciones permitirán descongestionar arterias principales, mejorar la conectividad y facilitar la circulación en zonas con alto flujo vehicular.

El acuerdo fue suscripto por el jefe comunal junto a autoridades de Trenes Argentinos, entre ellas su presidente Alejandro Núñez y el director Pablo Gunning, y se enmarca en una política de articulación institucional para recuperar espacios públicos y fortalecer el ordenamiento urbano.

Con estas acciones, la Municipalidad avanza en una estrategia integral que combina seguridad, infraestructura y puesta en valor del entorno, dando respuestas concretas a demandas históricas de los vecinos y promoviendo una ciudad más ordenada, segura y con mejores condiciones de convivencia.