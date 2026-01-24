PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
24 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Bermejo
Gustavo Sáenz
Francisco García Campos
Campo Quijano
Coronel Moldes
Riesgo país
El Carril
Bermejo
Gustavo Sáenz
Francisco García Campos
Campo Quijano
Coronel Moldes
Riesgo país
El Carril

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La Municipalidad podrá limpiar y mantener sectores ferroviarios

La intendencia de Salta firmó un acuerdo inédito con Trenes Argentinos que le permitirá intervenir por primera vez en los espacios linderos a las vías.
Sabado, 24 de enero de 2026 00:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El municipio logró por primera vez un acuerdo que permitirá mejorar la seguridad, el mantenimiento y la circulación en sectores de la ciudad que durante años no podían ser intervenidos por falta de autorización.

Luego de un intenso trabajo de gestión que se extendió durante varios meses y dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, la Municipalidad de Salta firmó un convenio con Trenes Argentinos que habilita al gobierno local a realizar tareas de mantenimiento, desmalezado y puesta en valor de los espacios linderos a las vías del ferrocarril que atraviesan distintos barrios de la capital.

Se trata de zonas que, durante mucho tiempo, se convirtieron en focos de inseguridad y riesgo ambiental, con acumulación de malezas, residuos, estructuras en mal estado y sectores utilizados de manera informal, sin posibilidad de intervención municipal por tratarse de terrenos bajo jurisdicción ferroviaria. A partir de este acuerdo, impulsado por el intendente Emiliano Durand, se logró destrabar una situación que llevaba años sin soluciones.

El convenio autoriza al municipio a realizar tareas de limpieza integral, desmalezado, retiro de chatarra y mantenimiento en áreas donde se detectaron construcciones deterioradas, instalaciones con riesgo de colapso y potenciales focos de vectores, una problemática que se agrava con el inicio de la temporada de lluvias. La medida apunta a mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y transitabilidad en estos sectores estratégicos.

Además, en el marco de este trabajo conjunto, se avanzó en la planificación de nuevos pasos a nivel con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial. Entre las obras proyectadas se encuentra la apertura de un nuevo cruce en calle Martina Silva de Gurruchaga, que complementará al existente en avenida Arenales, y otro en la intersección de 12 de Octubre con la vía. Estas intervenciones permitirán descongestionar arterias principales, mejorar la conectividad y facilitar la circulación en zonas con alto flujo vehicular.

El acuerdo fue suscripto por el jefe comunal junto a autoridades de Trenes Argentinos, entre ellas su presidente Alejandro Núñez y el director Pablo Gunning, y se enmarca en una política de articulación institucional para recuperar espacios públicos y fortalecer el ordenamiento urbano.

Con estas acciones, la Municipalidad avanza en una estrategia integral que combina seguridad, infraestructura y puesta en valor del entorno, dando respuestas concretas a demandas históricas de los vecinos y promoviendo una ciudad más ordenada, segura y con mejores condiciones de convivencia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD