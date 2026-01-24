PUBLICIDAD

24 de Enero, Salta, Centro, Argentina
conflicto entre Rusia y Ucrania
Bermejo
Gustavo Sáenz
Francisco García Campos
Campo Quijano
Coronel Moldes
Riesgo país
Salta

Se prepara la Semana de la Pizza en Salta

Del 3 al 9 de febrero, la ciudad vivirá una nueva edición.
Sabado, 24 de enero de 2026 00:33
Ayer, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, junto a la Cámara Hotelera Gastronómica, presentó oficialmente la "Semana de la Pizza", una propuesta que busca poner en valor la gastronomía local y que incluye el lanzamiento del concurso para elegir a la Mejor Pizzería de Salta 2026.

La conferencia se realizó en Pizza Salta, el establecimiento ganador de la edición 2025, y contó con la presencia de Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo municipal; Juan Chiban, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica; y Freddy Soria, secretario de la institución, quienes acompañaron el anuncio y resaltaron el rol de la cocina como parte de la identidad cultural y de la oferta turística de la ciudad.

Cómo anotarse

Las pizzerías interesadas podrán inscribirse para participar del certamen a través de un enlace habilitado por la organización. En tanto, a partir del 2 de febrero, tanto salteños como turistas podrán votar de manera online para elegir a su pizzería favorita. Las actividades centrales se desarrollarán entre el 3 y el 9 de febrero.

9 de febrero

La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Pizza, que se conmemora cada 9 de febrero. Durante esa semana, los locales adheridos ofrecerán promociones, descuentos y propuestas especiales, con el objetivo de incentivar el recorrido gastronómico por distintos puntos de la ciudad y promover el consumo en el sector.

La "Semana de la Pizza" se consolida así como una acción conjunta entre el sector público y privado para fortalecer el posicionamiento de Salta como destino turístico-gastronómico.

