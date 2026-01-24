La Capital Provincial de la Empanada elige a la mejor

En el marco de las actividades de verano, la Capital Provincial de la Empanada celebra el 13° Concurso con una increíble fiesta gastronómica y cultural.

El Carril se prepara para vivir otro encuentro culinario este domingo 25 de enero y elegir la mejor empanada salteña, en la Feria de Comidas de la Estación Zuviría, un lugar elegido por miles de turistas y visitantes todos los domingos del año.

"El certamen contará con una categoría Libre/Mixta, abierta a todos los participantes, promoviendo la igualdad, la participación y el fortalecimiento de muestras tradiciones culinarias", informaron desde la Dirección de Turismo Municipal.

La cocinera o cocinero que resulte ganador del concurso será designado Embajador/a y representará al municipio en el concurso provincial.

El Carril, en el departamento Chicoana fue declarada como "Capital Provincial de la Empanada" mediante la Ley Provincial N° 8.395, sancionada en agosto de 2023. Este reconocimiento buscó poner en valor la calidad gastronómica, el trabajo de sus empanaderos y el impacto económico generado por la venta de casi más de 1.200.000 empanadas anuales, convirtiéndola en un hito turístico.

El número no solo habla de la importancia económica de la actividad de los empanaderos de la zona, sino también de un fuerte impacto social y cultural, que tiene que ver con una salida laboral para cientos de familias que, al mismo tiempo, mantienen el acervo gastronómico transmitido de generación en generación.

Sin dudas la empanada es la estrella culinaria de este municipio que apuesta al turismo gastronómico todos los años, trabajando junto al sector privado.

La jornada estará acompañada por la presentación de los grupos Cautivoos, Mañeros, Ceibales de Salta y Sentimiento Tropical.