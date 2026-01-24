Un freezer al hombro y 31 kilos de cocaína: así intentó cruzar la frontera desde Bolivia

En la frontera norte de Salta, donde el movimiento informal es parte del paisaje cotidiano, una escena poco habitual terminó por exponer una maniobra vinculada al tráfico de drogas. Un hombre avanzaba a pie por un sector de monte cargando un freezer de mediano porte sobre su espalda, en dirección al territorio argentino.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Aguas Blancas, durante un patrullaje realizado por efectivos del Destacamento Móvil 5, con apoyo de la Sección Aguas Blancas, dependientes del Escuadrón 20 Orán. La forma de traslado del electrodoméstico y el peso evidente del artefacto llamaron la atención de los gendarmes, que decidieron interceptar al individuo.

Al solicitarle que abriera el freezer, los funcionarios comprobaron que el electrodoméstico era utilizado como método de ocultamiento. En su interior hallaron 30 paquetes rectangulares, cuidadosamente acondicionados y envueltos en cinta de color amarillo, una modalidad frecuente en el transporte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en una zona hostil, con baja señal telefónica, por lo que, siguiendo instrucciones de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se dispuso el traslado del involucrado y de los elementos secuestrados hasta el asiento de la subunidad para continuar con las actuaciones de rigor.

Ya en dependencias oficiales, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest sobre la sustancia hallada. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 31 kilos con 220 gramos, confirmando la magnitud del cargamento que se intentaba ingresar al país.

Por orden del magistrado interviniente, se dispuso el secuestro de la droga, del electrodoméstico utilizado para el transporte y la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

La frontera norte salteña, donde la geografía y los pasos no habilitados continúan siendo utilizados para eludir controles, y avanzar con operaciones de contrabando de gran escala.