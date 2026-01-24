Pichanal: esclarecen un robo en una escuela y recuperan equipamiento sustraído

La tranquilidad habitual de Pichanal se vio alterada días atrás cuando autoridades de un establecimiento educativo advirtieron la faltante de equipamiento esencial para el normal desarrollo de las clases. No se trató solo de un daño material: el episodio volvió a poner en foco la vulnerabilidad de las escuelas durante la noche y la necesidad de respuestas rápidas ante este tipo de hechos.

El robo se registró en horas de la madrugada del miércoles, cuando personas aún no identificadas ingresaron a la institución y sustrajeron cuatro ventiladores de pared, elementos que habían sido denunciados como faltantes al momento de retomar la actividad. Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades escolares formalizaron la denuncia, lo que activó el protocolo de intervención policial.

A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría 1 de Pichanal, con apoyo de personal de Infantería, desplegaron tareas de rastrillaje, identificación y verificación de datos en distintos puntos de la localidad. El trabajo permitió ubicar a tres hombres que, según los primeros indicios reunidos, estarían vinculados directamente al hecho investigado.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron secuestrar los elementos denunciados como sustraídos, confirmando que se trataba de los ventiladores de pared pertenecientes al establecimiento educativo. El hallazgo fue incorporado como evidencia en la causa y resultó clave para avanzar en la investigación.

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando supeditados a lo que determine la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que interviene en la causa. Desde el ámbito judicial se evaluarán ahora las responsabilidades individuales y las medidas procesales a seguir, en función de las pruebas recolectadas.

Para muchas instituciones, el equipamiento sustraído no solo representa un costo económico, sino también una herramienta indispensable para garantizar condiciones adecuadas en las aulas, sobre todo en épocas de altas temperaturas.

Mientras la investigación continúa su curso, el rápido esclarecimiento del hecho permitió llevar alivio a la comunidad educativa de Pichanal y recuperar bienes que resultan fundamentales para el día a día de la escuela.