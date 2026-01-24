La Global Game Jam 2026 consolida a Salta como un centro de desarrollo tecnológico

La comunidad local de desarrollo de videojuegos se prepara para una novena edición en Salta del Game Jam – Global Game Jam 2026, una experiencia intensiva de creación colaborativa en la que participantes de distintos perfiles se reúnen para idear y desarrollar videojuegos en 48 horas, en simultáneo con sedes de todo el mundo.

La Global Game Jam es una competencia internacional que se lleva a cabo desde 2009 y que desafía a equipos a desarrollar un videojuego en 48 horas en base a una temática específica. Se trabaja con métodos ágiles, prácticos y dinámicos en un entorno presencial, fomentando la creatividad, la colaboración y el aprendizaje.

El encuentro tendrá lugar en el HUB Tecnológico de Vaqueros, con el acompañamiento del capítulo Campo Quijano, en la EET 3106 Ing. Maury.

En Salta, la Global Game Jam lleva realizándose por ocho años consecutivos, con el apoyo de diversas instituciones como la Universidad Nacional de Salta, la Municipalidad de Vaqueros y otros organismos. El profesor Ariel Silvio Norberto Ramos ha liderado los últimos cuatro años del evento, logrando un crecimiento sostenido en la participación y en la calidad de los proyectos.

"Tendremos actividades previas como talleres “pre jam” de orientación y guía. El objetivo es organizar actividades que fomenten el desarrollo de videojuegos", anticipó.

El “pre jam”, de acceso abierto, está enfocado en brindar herramientas prácticas para quienes quieran llegar mejor preparados a la maratón creativa. Entre los contenidos destacados figuran propuestas una introducción a Godot 4 con el profesor Néstor Arriola y Clases ludificadas (a cargo del profesor Durgan Nallar), entre otras actividades formativas. También estarán presentes el reconocido dibujante y profesor Guflo (Gustavo Flores) junto a sus alumnos, acercando el área de ilustración a la Jam. La preparación previa incluye talleres formativos con referentes de la industria como Durgan Nayar, Sebastián Oshiro y Nico Burgos. La competencia se desarrolla en formato híbrido, con jornadas presenciales y remotas.

"Vamos a hablar de cómo aprovechar la enorme cultura de Salta como inspiración para crear -al estilo de los grandes estudios- protagonistas, villanos, criaturas fantásticas e historias inolvidables para nuestros videojuegos (y también para otros formatos, como el cine). Si les gusta la idea de participar, hablar de posibilidades, y en todo lo que pueda ayudar, nos encantaría dar una mano", dijo el profesor Ramos. "No sólo esperamos programadores. Los videojuegos necesitan diseñadores, artistas (ilustradores, diseñadores gráficos, animadores, historietistas, músicos), UX/UI, productores, escritores y, sobre todo: curiosos que tengan ganas de meterse en la industria y quizás vivir de su oficio", concluyó.

También se explicarán las otras "Jams" que ocurren durante el resto del año. La temática global de la Global Game Jam 2026 se revelará hoy sábado, cada equipo trabajará a partir de ese disparador común, favoreciendo la creatividad, el aprendizaje acelerado y la colaboración interdisciplinaria. Se trata de una excelente oportunidad para conocerse e impulsar la industria de videojuegos salteña y la creación de fuentes de trabajo relacionadas con la economía del conocimiento.

El asesoramiento comenzará el lunes próximo. El programa es el siguiente:

Lunes 26, martes 27 y jueves 29, de 15 a 20, en el HUB Tecnológico Vaqueros.

Lunes 26, martes 27 y miércoles 28, de 14 a 18, en EET 310 Ing Maury Campo Quijano.

La participación es gratuita, se brinda orientación a mayores de 16 años, también pueden participar Padres, Tutores, Docentes, Maestros.

La sede Argentina Salta Global Game Jam 2026 9° edición, se realizará en formato híbrido (presencial y remoto), las actividades principales de la GGJ serán entre el viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026, de 10 a 20, y con participación habilitada tanto para quienes asistan en Vaqueros como para quienes se sumen online.

En la inauguración, el próximo viernes 30 en el HUB estarán presentes autoridades locales y de manera virtual el Representante de ADVA Argentina, Sebastián Buratto, de San Miguel de Tucumán.

El evento continúa expandiéndose, con nuevas ediciones planificadas hasta abril y la posibilidad de participar en competiciones internacionales en Brasil y otras sedes. El compromiso de los organizadores y el talento local han convertido a Salta en un referente en el desarrollo de videojuegos en la región.

La Global Game Jam (GGJ) es reconocida como una de las experiencias de creación de videojuegos más grandes a nivel mundial, con sedes físicas y virtuales en más de cien países, orientada a aprender, experimentar y crear en comunidad.

El cronograma de actividades concluye de la siguiente manera:

Jueves 29, de 15 a 20, proceso de alta, armado de equipos en la plataforma de la Global Game JAM y ayuda para la presentación de los proyectos.

Viernes 30, de 10 a 20, desarrollo de la Competencia Internacional Global Game JAM con el desarrollo final de los proyectos. Inauguración oficial Global Game JAM 2026 Salta a nivel global, a las 17.

Sábado 31, de 10 a 20, inicio de la subida de proyectos en la Plataforma de la Global Game JAM. Presentación de proyectos, a las 18. Cierre de la actividad presencial de la Global Game JAM 2026 Salta Argentina, a las 20.

Información, prensa, consultas e información

Responsable de SEDE Ariel Silvio Norberto Ramos: https://globalgamejam.org/users/asnramos / [email protected] / +54 9 3874 42-4830.

Sitio oficial en el servidor principal de la 9° edición con toda la información: https://globalgamejam.org/jam-sites/2026/argentina-salta-global-game-jam-2026

El link de Zoom para acceso remoto: https://us06web.zoom.us/j/8085609608?pwd=MXY1cTkybVFLa01kTWNnbUQycEpyQT09 Meeting ID: 808 560 9608 Passcode: J34Nj6