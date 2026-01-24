Alerta en el sistema financiero: la mora en los créditos personales rompe un techo histórico

La escena se repite en miles de hogares argentinos: el salario alcanza cada vez para menos, los gastos fijos avanzan sin pausa y las deudas, que alguna vez funcionaron como un puente para llegar a fin de mes, empiezan a volverse impagables. Esa tensión cotidiana, que primero se siente en la mesa familiar, ahora quedó expuesta en los números del sistema financiero.

De acuerdo con información oficial del Banco Central de la República Argentina, la morosidad en los créditos personales superó el 10%, un nivel que no tiene antecedentes desde que el organismo comenzó a relevar la serie estadística en 2010. Se trata de un punto de quiebre que marca un cambio de etapa en la relación entre las familias y el endeudamiento bancario.

Los datos, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, confirman que el fenómeno no es aislado ni coyuntural: el incumplimiento viene creciendo de manera sostenida y refleja el desgaste acumulado del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación continúa presionando sobre los ingresos y el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.

Un umbral que no se había cruzado

El último informe del BCRA, respaldado además por análisis privados como los de la consultora Inserción Argentina, detalla que la mora avanza tanto en el endeudamiento de los hogares como en el de las empresas. Sin embargo, el foco de mayor preocupación está puesto en los préstamos destinados al consumo.

En ese segmento, más del 11% de los tomadores de créditos personales ya no logra cumplir con los pagos en tiempo y forma. La cifra no solo supera registros de años anteriores, sino que se ubica por encima de picos observados en otras etapas de tensión económica, lo que encendió alertas dentro del sistema bancario por el aumento del riesgo de incobrabilidad.

Cuando la deuda deja de ser un alivio

El trasfondo del problema responde a una lógica simple pero implacable. Con salarios que corren detrás de los precios, muchos hogares agotaron sus márgenes de ajuste: primero recortaron consumos, luego utilizaron ahorros y, finalmente, comenzaron a atrasarse en las cuotas financieras. En ese orden, los créditos personales aparecen como uno de los primeros compromisos en caer cuando el ingreso ya no alcanza.

A este escenario se suma la dificultad para refinanciar pasivos. Las tasas elevadas y un costo de vida que absorbe casi la totalidad de los ingresos disponibles reducen las posibilidades de reordenar deudas, empujando a más familias a una situación de atraso prolongado.

Señales que preocupan al sistema

Para las entidades financieras, el aumento de la morosidad no es solo un dato estadístico: implica mayores previsiones por incobrables y una revisión de las políticas de otorgamiento de crédito. En paralelo, el fenómeno funciona como un termómetro social que anticipa tensiones más profundas en la economía real.

El récord registrado por el Banco Central expone, en definitiva, un límite claro. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de alivio para transformarse en un reflejo del desgaste económico de los hogares. Y ese cambio, ahora visible en los números oficiales, abre un interrogante central sobre la sostenibilidad del consumo y la capacidad de pago de las familias en los próximos meses.