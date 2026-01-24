PUBLICIDAD

21°
24 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: alerta amarilla en la capital y otras regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para esta noche. Se esperan tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. 
Sabado, 24 de enero de 2026 15:43
Clima en Salta: posibles crecidad y cortes de ruta frente a las intensas lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este día sábado en la provincia de Salta. Si tenías pensado salir a tomar algo con amigos y disfrutar de la noche salteña, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unas partidas de truco con unas buenas empanadas caseras sean la alternativa para este sábado lluvioso.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

 

Sábado con alerta amarilla 

Alerta amarilla para el sábado: captura de pantalla.

Por la noche hay alerta en Capital y alrededores:

  • Capital 
  • Cerrillos 
  • Guachipas 
  • La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate

Se verán afectadas las siguientes localidades por tarde-noche:

  • Puna de Cachi 
  • Puna de La Poma 
  • Puna de Los Andes 
  • Puna de Molinos
  • Valles de Cachi 
  • Valles de Cafayate 
  • Valles de Chicoana 
  • Valles de La Caldera 
  • Valles de La Poma 
  • Valles de Molinos 
  • Valles de Rosario de Lerma 
  • Valles de San Carlos

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvia son:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura.

3- Limpiá desagües y sumideros.

4- Alejate de zonas inundables.

5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En caso de Tormenta se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas de la nota

