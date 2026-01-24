Clima en Salta: alerta amarilla en la capital y otras regiones de la provincia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este día sábado en la provincia de Salta. Si tenías pensado salir a tomar algo con amigos y disfrutar de la noche salteña, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unas partidas de truco con unas buenas empanadas caseras sean la alternativa para este sábado lluvioso.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Sábado con alerta amarilla

Alerta amarilla para el sábado: captura de pantalla.

Por la noche hay alerta en Capital y alrededores:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Se verán afectadas las siguientes localidades por tarde-noche:

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvia son:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura.

3- Limpiá desagües y sumideros.

4- Alejate de zonas inundables.

5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En caso de Tormenta se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.