Otro muerto en Mineápolis: ICE disparó contra un estadounidense 24 horas después de una multitudinaria marcha contra los agentes fronterizos

Se viven momentos de alta tensión en Mineápolis. Un hombre de 37 años falleció luego de recibir un disparó de un agente de ICE. El ciudadano americano se habría resistido al arresto en manos de los federales. Esto sucedió 24 horas después de una masiva marcha organizada para repudiar la presencia de los efectivos de la patrulla fronteriza.

Desde el departamento de Seguridad Nacional insistieron que el miembro de ICE disparó en defensa propia. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho de “sin sentido” y “mentiras” el descargo realizado, tras los múltiples videos del incidente.

Un manifestante se expresa. Foto: New York Times.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!", escribió Walz, en la red X.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Incidentes en la calle tras la muerte del hombre de 37 años. Foto: New York Times.

El gobernador de Minnesota anunció este sábado que dio la orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal después de la muerte de un ciudadano de Mineápolis, la mayor ciudad del estado, a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.

Donald Trump acusó al gobernador Tim Walz y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de ser los responsables de incitar una insurrección.



Masiva Manifestación

Los habiatntes de la ciudad se unieron en una marcha organizada contra la intensificación de la política migratoria del presidente Donald Trump. Una jornada de protestas masivas se vivió el viernes pasado, en repudio al accionar de los agentes de ICE.

Masiva marcha contra ICE. Foto: New York Times.

Líderes cívicos, sindicatos y miles de personas participaron ayer de una huelga general para manifestarse contra el avance de las redadas de deportación de inmigrantes. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado sus tareas en la llamada "ciudad santuario", en la que hay una protección especial para los inmigrantes indocumentados.

Los organizadores de las movilizaciones apelaron por un "apagón económico" que incluía no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras durante toda la jornada a la que denominaron como "Día de la Verdad y la Libertad"

Tensión creciente

El enojo y creciente rechazo de la población de Mineápolis hacia los efectivos de ICE, viene luego del asesinato de una mujer de 37 años el pasado 7 de enero. Renee Nicole Wood, madre de tres hijos, fue asesinada luego de obstruyera el paso a los vehículos de ICE e intentara atropellar a un agente.

Miembro de ICE se defiende: Foto: New York Times.

El video se viralizó rápidamente y generó controversias. Muchos alegan que el agente disparó a sangre fría, mientras otros insisten que la mujer quiso pasarlo por encima con su vehículo.

La situación subió de tensión hoy por la mañana, cuando agentes federales dispararon contra un hombre que se resistía a su arresto.

Miembros de ICE disuaden a un grupo de gente. Foto: New York Times.

Un pedido de unidad

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, le pidió a la Casa Blanca la finalización de las operaciones de ICE en el territorio. Luego de un segundo tiroteo mortal, le insistió a Donald Trump que termine con la poderosa ofensiva que ha desatado contra la inmigración.

El acalde expresó en una conferencia de prensa "Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación".