Se viene otro desafío para Las Leonas y allí estará Raposo

El entrenador Fernando Ferrara dio a conocer la lista definitiva de 20 jugadoras que integrarán el plantel de Las Leonas para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, que se disputará en Australia del 10 al 15 de febrero de 2026. Entre las convocadas se encuentra la salteña Valenta Raposo, que volverá a jugar en Popeye, su club formador.

El seleccionado argentino tendrá una exigente gira por Hobart, donde se medirá dos veces ante el conjunto local y en otras dos oportunidades frente a Irlanda.

Luego de un arranque irregular en la primera ventana jugada en Santiago del Estero, donde Argentina sumó cinco puntos, el cuerpo técnico apunta a recuperar terreno en uno de los escenarios más complejos del circuito internacional. El calendario marca los cruces ante Irlanda los días 10 y 13 de febrero, mientras que los duelos frente a Australia serán el 11 y el 14, en una seguidilla que exigirá máxima concentración física y mental.

Una de las notas salientes de la convocatoria es la fuerte presencia de jóvenes: seis jugadoras que fueron subcampeonas del Mundo Junior en Santiago de Chile 2025 aparecen en la nómina. Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz y Victoria Falasco representan el recambio que Ferrara comenzó a consolidar en el seleccionado mayor.

Entre ellas, el nombre que más expectativa despierta es el de Alastra, una mendocina que fue elegida recientemente como Rising Star of the Year. Se trata de una de las grandes figuras de Las Leoncitas y su citación responde tanto a su presente como a su futuro.

Las convocadas

Milagros Alastra, Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Victoria Sauze, Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Sofía Toccalino, Victoria Falasco, Agustina Gorzelany, María José Granatto y Julieta Jankunas.