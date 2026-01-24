"Nos viene bien jugar ahora mas que nada"

Aunque sirva como preparación cuando se avecina una competencia como la Primera Nacional, en un clásico siempre está presente la pasión que se genera porque ninguno de los dos rivales quiere perder. Es lo que sucedió el viernes por la noche en el estadio Padre Martearena, donde Gimnasia y Tiro y Central Norte terminaron los noventa minutos de juego empatado 2 a 2, en un partido que además marcó el inicio del Triangular de Verano en Salta y con la participación de Chaco For Ever.

Al final del encuentro llegaron las conclusiones por el juego que se desplegó. Así, desde el lado albo, el DT Fernando "Teté" Quiroz, manifestó: "Haber terminado con todos los jugadores sanos para nosotros es una buena noticia porque esta clase de partidos no es lo que se aconseja para una buena preparación. De arranque jugar 90 minutos, con gente. Que tenés que estar a la altura y estás obligado. Teniendo en cuenta eso muy conforme"

El entrenador, prosiguió: "Pudimos darle minutos a varios también, a casi todos porque es lo que se necesita en esta etapa. Después, futbolísticamente estamos tranquilos porque el equipo mostró cosas interesantes en el desarrollo del partido. No ligó en el momento en el que tenía que ligar y por eso se complico en el resultado. Pero tampoco es que el resultado era lo que nos movilizaba hoy -el viernes- en este partido a nosotros".

"Teté" Quiroz confirmó que realizará rotaciones en el equipo para el próximo partido por el minitorneo. "Vamos a seguir probando. Dando minutos. Nos viene bien jugar ahora más que nada. Con unos días más de entrenamientos ya los jugadores va a estar mejor adaptados para poder meter más minutos. Lógicamente probar situaciones de juego, esquemas. De que se vayan conociendo con los nuevos. Todo este tipo de cosas es lo que sirven en esta clase de entrenamiento", declaró el DT.

Del tema refuerzo, comentó: "Cerrado no, posiblemente venga alguno más. Creo que necesitamos alguno más. Pero estamos bien. Estamos en un 95% organizado y bien armado como para tener un buen campeonato".

De Juan Oviedo, sostuvo que "esta hace un año. El año pasado creímos que todavía le faltaba un poco de maduración para ese puesto difícil que hay que estar seguro cuando uno pone un chico. Ahora él está. Con el correr del tiempo nos vamos conociendo, va conociendo a sus compañeros y está con más posibilidades. Entró, jugo bien. Normal a la altura de lo que el puede y lo que esperamos nosotros".

El debut de los chaqueños

Gimnasia y Tiro volverá a jugar frente a Chaco For Ever, en la tercera fecha del Triangular de Verano, el próximo viernes 30 de enero, en el estadio Padre Martearena.

Primeramente, los chaqueños debutarán en el minitorneo el martes 27, ante Central Norte.

Precisamente, Chaco For Ever competirá en la zona A, de la Primera Nacional y será uno de los rivales del cuervo.