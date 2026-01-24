PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
24 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gustavo Sáenz
Francisco García Campos
Campo Quijano
Coronel Moldes
Riesgo país
El Carril
Narcomenudeo en Salta
Depredación ictícola
Seguridad Vial
Gustavo Sáenz
Francisco García Campos
Campo Quijano
Coronel Moldes
Riesgo país
El Carril
Narcomenudeo en Salta
Depredación ictícola
Seguridad Vial

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Narcomenudeo en Salta

Una maniobra en moto lo dejó expuesto y reveló un delivery de droga

Un recorrido preventivo en la zona sur de la ciudad derivó en una intervención que permitió detectar una modalidad de distribución de estupefacientes a pequeña escala. La situación se activó a partir de una reacción que llamó la atención de los efectivos durante el patrullaje.
Sabado, 24 de enero de 2026 07:18
La droga incautada a un joven que realizaba delibery de estupefacientes en la zona sur de la Ciudad de Salta.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El movimiento habitual de las calles del barrio Círculo I, en la zona sur de la capital, se vio alterado por una escena que comenzó de manera casi imperceptible. Una maniobra en moto, fuera de lo común, fue suficiente para llamar la atención durante un recorrido preventivo y dar inicio a una intervención que terminó exponiendo una forma de narcomenudeo cada vez más frecuente en la ciudad.

Efectivos de la Comisaría 4 de San Remo realizaban tareas de patrullaje cuando observaron a un joven que circulaba en motocicleta y que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar de manera repentina. Esa reacción motivó un acompañamiento controlado para proceder a su identificación y verificar la situación.

Con la colaboración de personal de la Base Operativa Círculo I, el motociclista fue interceptado a corta distancia. Se trataba de un joven de 19 años, quien fue demorado y sometido a una requisa preventiva conforme a los protocolos vigentes.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder dosis de marihuana, lo que permitió establecer que no se trataba de una tenencia ocasional, sino de una modalidad asociada al delivery de droga, una práctica que aprovecha la movilidad y rapidez de las motocicletas para la distribución en barrios urbanos.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del estupefaciente y se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales y de definir la situación procesal del joven, en el marco de la normativa vigente para hechos vinculados al narcomenudeo.

El episodio ocurrido en barrio Círculo I vuelve a poner en foco la dinámica silenciosa del narcomenudeo y el rol de los recorridos preventivos como una de las principales herramientas para detectar este tipo de prácticas en el entramado urbano.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD