Los festivales activan un operativo especial de seguridad vial en rutas clave de Salta

El verano vuelve a poner en movimiento a miles de personas en Salta. La agenda de festivales, actividades culturales y escapadas turísticas impulsa un fuerte flujo vehicular hacia los Valles Calchaquíes, una región que en esta época se convierte en uno de los principales polos de atracción de la provincia. Ese escenario, atravesado por rutas extensas y tramos de alta complejidad, obliga a redoblar la atención sobre un aspecto clave: la seguridad vial.

Con ese objetivo, la Subsecretaría de Seguridad Vial puso en marcha un refuerzo del trabajo preventivo en los principales corredores que conectan la capital y el Valle de Lerma con el interior calchaquí. Las acciones se concentran especialmente en las rutas nacionales 68 y 40, y en la ruta provincial 33, vías fundamentales para el acceso a localidades como Cachi, epicentro de festivales y actividades recreativas durante la temporada estival.

El operativo forma parte del plan Verano Seguro y combina controles vehiculares con tareas de concientización ciudadana. En puntos estratégicos se dialoga con conductores y se difunden pautas de circulación responsable, en una estrategia que busca anticiparse a situaciones de riesgo y acompañar el incremento del tránsito turístico.

Las acciones son supervisadas por el subsecretario de Seguridad, Francisco Fleming, quien explicó que durante este período se intensificaron los controles viales y de alcoholemia. La finalidad es clara: prevenir siniestros, reducir la siniestralidad y promover una conducción segura en rutas que registran una alta circulación durante varios días consecutivos.

Desde el área se recuerda a los conductores la importancia de respetar una serie de normas básicas que resultan determinantes en contextos de alto movimiento: circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad o casco, no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y contar con la documentación obligatoria del vehículo.

A estas recomendaciones se suma un factor que suele jugar un papel decisivo en el verano salteño: las condiciones climáticas. Ante la posibilidad de tormentas, se aconseja extremar las precauciones. En caso de encontrarse en tránsito, se debe reducir la velocidad y conducir con especial atención, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y altera las distancias de frenado. Cuando las condiciones lo permiten, permanecer en lugares seguros es la opción más recomendable.

El movimiento cultural y turístico es uno de los motores de la temporada en Salta. Acompañar ese crecimiento con prevención, presencia en las rutas y responsabilidad al volante aparece como la clave para que el viaje hacia los festivales sea parte de la experiencia y no una situación de riesgo.