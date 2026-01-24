Tras un hecho inédito, la bancada libertaria de Tartagal asumirá en el inicio de las ordinarias

Manuel Moreno, José Manuel Arenas, Lucrecia Díaz y Daniel Márquez conforman la bancada de ediles de La Libertad Avanza, quienes el 10 de diciembre pasado se negaron a prestar juramento como integrantes del deliberativo de Tartagal, en disconformidad por la elección de Sergio Gonzáles como presidente del cuerpo. Por esa decisión, que sorprendió a propios y a extraños, el cuerpo, conformado por 11 ediles, pasó a receso solo con el número de 8.

Si bien quien decidió retirarse del recinto y pedirles a sus pares libertarios que lo imiten fue Manuel Moreno, este concejal tiene aún dos años más de mandato, por lo que percibirá, como el resto de sus pares de otras bancadas, las dietas correspondientes desde diciembre en adelante. Pero los otros tres ediles libertarios, al no haber prestado juramento, no tendrán la misma situación que Moreno, con el agravante de que recién podrían asumir a partir del 1 de abril, en el mejor de los casos, y percibir sus haberes recién desde entonces.

Un hecho inédito

El 10 de diciembre pasado, mientras el cuerpo se reunía en la sesión preparatoria para designar a sus autoridades y tomar juramento a los nuevos ediles, la bancada libertaria decidió retirarse del recinto en disconformidad por la elección de Sergio Gonzáles como presidente del cuerpo. Días más tarde presentaron una nota solicitando una sesión especial para asumir en sus respectivos cargos y allí se inició otro conflicto.

“Me pedían una sesión extraordinaria para jurar, algo que se negaron a hacer el día 10 de diciembre. Pero la carta orgánica municipal establece que a una sesión extraordinaria se convoca precisamente por un hecho extraordinario o un imprevisto, como puede ser un evento ambiental o algo similar, pero no era el caso. Ellos estuvieron en la sesión y se retiraron de manera voluntaria, disconformes por la decisión del cuerpo de nombrarme como presidente”, recordó Gonzáles.

Ante esa situación inédita, el cuerpo decidió remitir la consulta a la justicia electoral, pero la respuesta fue que es el propio cuerpo el que debe determinar cuándo asumirán. “Como la decisión de no jurar y no asumir no se trató de un hecho extraordinario, consideramos que lo correcto es que asuman una vez iniciado el período de sesiones ordinarias, esto sería a partir del 1 de abril. Creemos que será el momento correcto”, consideró el presidente del cuerpo deliberativo de Tartagal.

De no mediar otra situación, el Concejo Deliberante de Tartagal podría completarse a partir de abril, pero mientras tanto funcionará solo con 8 ediles, aunque actualmente se encuentra en receso.