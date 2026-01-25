Cambios en el monotributo y actualización de 2026

El contador y cofundador de PMP Contabilidad y Consultoría, Juan Pablo Perojo, explicó las novedades fiscales y brindó claves para contribuyentes y pequeñas y medianas empresas (PyMES) en el escenario actual.

El escenario impositivo para 2026 presenta importantes actualizaciones en el Monotributo y el Impuesto a las Ganancias, además de la perspectiva de una eliminación progresiva del impuesto a los Bienes Personales.

Así lo explicó en declaraciones a Splendid AM990 Perojo, quien enfatizó que "el monotributo es un regalo de la vida y hay que cuidarlo, hay que ser prolijos". La complejidad del sistema fiscal actual hace que el cumplimiento sea muy costoso, dijo.

Perojo detalló los ajustes en las diferentes categorías impositivas y ofreció consejos prácticos para que los contribuyentes optimicen su situación fiscal, desde las recategorizaciones del Monotributo hasta las deducciones en el Impuesto a las Ganancias y la gestión financiera para las PyMES. El experto subrayó la importancia de la eficiencia ante un año que se prevé desafiante en el ámbito económico.

Actualización

El contador informó que los topes y los montos a pagar del Monotributo se actualizaron en un 14,3%, reflejando la inflación conocida en enero correspondiente al período de julio a diciembre de 2025.

Esta actualización incluye la cuota, que rige a partir de febrero para el pago de enero. La categoría K (la más alta), pasó de $94.800.000 a $108.300.000. Sin embargo, Perojo aclaró que este límite se evalúa sobre la facturación de los últimos 12 meses, no como un promedio mensual, desmintiendo una confusión común.

Un punto crucial destacado por el especialista es la "trampa" para quienes están al límite de la exclusión.

"Ojo que las categorías se actualizaron de la última de $94 millones a $108 millones, igual que todo el Monotributo, un 14,3%. Prestar atención que vos vas a recategorizar observando, en este caso, enero (diciembre de 2025) pero si vos estabas muy cerca de excluirte en enero, al 31 de ese mes, los doce meses que mirás para atrás para verificar si no te excluiste son con las escalas viejas", expresó el contador.