El 911 y Defensa Civil, en el parque del Bicentenario

La Secretaría de Seguridad participó del Encuentro de Colonias de Vacaciones realizado en el Parque Bicentenario, a través de la Subsecretaría del Sistema de Emergencias 911, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Dirección General de Prevención y Abordaje Territorial.

Durante la jornada, las distintas áreas instalaron stands informativos y desarrollaron charlas destinadas a niños, adolescentes y público en general, con el objetivo de brindar herramientas de concientización en materia de seguridad, emergencias y prevención.

Capacitadores del Sistema de Emergencias 911 ofrecieron recomendaciones sobre el uso responsable de la línea, mientras que desde la Dirección de Prevención se abordaron temas vinculados a los riesgos del consumo problemático de sustancias psicoactivas y a la seguridad en el ciberespacio. Por su parte, Defensa Civil brindó información relacionada con cuidados propios de la temporada estival, la gestión del riesgo y la actuación ante eventos naturales adversos.

Actividades

Los equipos de los distintos organismos compartieron espacios de diálogo y actividades de sensibilización, fortaleciendo el trabajo articulado y promoviendo una cultura de prevención desde edades tempranas. El encuentro fue organizado por la Coordinación de Parques Urbanos y formó parte de las propuestas recreativas y educativas desarrolladas durante el receso de verano.