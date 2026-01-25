El acuerdo con Europa, una oportunidad para nuestro país

Para el Mercosur y para la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones es sustancialmente beneficioso desde diversos puntos de vista; por eso, deben agotarse las instancias por medio de negociaciones inteligentes y maduras para que la suspensión impuesta por la primera minoría del Parlamento Europeo a través de un recurso judicial no termine echando por tierra un instrumento que puede ser vital para nuestros países.

En primer lugar, el acuerdo favorece el intercambio comercial en un mercado de 730 millones de personas, con economías complementarias, en un momento crítico para ambas partes debido a los abruptos cambios que se producen en un escenario mundial, donde las potencias se disputan la hegemonía comercial en el mundo.

Los países que no son potencias solo pueden fortalecerse cooperando entre sí y negociar en bloque con los poderosos. Los países europeos y los países sudamericanos no ocupan ni van a ocupar el centro de la escena, pero, además, si no se unen, van a terminar poniendo en riesgo su soberanía económica.

El acuerdo firmado el sábado 17 en Asunción por los presidentes Santiago Peña, Javier Milei, Yamandú Orsi, Rodrigo Paz, y Mauro Vieira, canciller de Brasil, en representación del presidente Lula da Silva, contó con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien definió al pacto como "una asociación productiva a largo plazo frente al aislamiento".

El acuerdo, según la Sociedad Rural Argentina, abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado. Destaca que el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios y, sobre todo, "brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva".

La Cancillería Argentina considera que nuestro país podría incrementar un 76% sus exportaciones a la Unión Europea en el plazo de cinco años, y hasta un 122% en un recorrido de diez años.

Las Bolsas de Comercio y Cereales, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de comercio y el sector empresario en general destacan el potencial significativo que el acuerdo representa al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional con mayor valor agregado y acceso a destinos de alta exigencia.

El paréntesis judicial dispuesto por el Parlamento Europeo no cierra las puertas a que algunos países europeos avancen en forma individual en las negociaciones con el Mercosur; por lo pronto, Alemania anunció que no va a esperar el fallo.

La demora obedece a la presión que ejercen sobre el Parlamento los productores rurales de algunos países, entre ellos Francia, Polonia y España, que por razones geográficas no cuentan con praderas suficientes como para apacentar al ganado y, en cambio, están obligados a recurrir a nutrientes insuficientes para los rumiantes, como cereales y oleaginosas. Por ese motivo, no pueden competir con las carnes sudamericanas, cuyos niveles de calidad, trazabilidad y sanidad se alcanzan sin alterar el ambiente, ya que la ganadería se desarrolla en praderas naturales y en áreas boscosas debidamente reglamentadas para preservar la flora nativa, más allá de los argumentos de los ganaderos europeos que apelan al proteccionismo para imponer barreras no arancelarias.

Estas presiones políticas han frenado el acuerdo durante 26 años. Hoy, es imprescindible. Si nuestro país puede establecer como política de Estado un proyecto nacional de desarrollo industrial y tecnológico global, sostenido en su fortaleza agroindustrial, minera y energética, y orientado a la exportación de valor agregado altamente competitivo, concretar este tratado con Europa contribuirá a lograr un salto cualitativo en su producción, en la calidad de vida y en los vínculos con los países latinoamericanos, muy erosionados en los últimos veinticinco años.