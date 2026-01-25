PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
25 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta
relatos de salta
Los Infernales
Cortes de luz
Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta
relatos de salta
Los Infernales
Cortes de luz

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La noche se prende en el Paseo Güemes

Se realizó una nueva edición de Sunset Güemes.
Sabado, 24 de enero de 2026 23:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El viernes a la noche, el Paseo Güemes volvió a transformarse en un gran escenario urbano a cielo abierto. La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, llevó adelante una nueva edición de Sunset Güemes y, una vez más, las veredas, bares y calles del corredor se llenaron de vecinos y turistas que llegaron para disfrutar de una propuesta que combinó música, gastronomía y el encanto particular del atardecer que se funde lentamente con la noche salteña.

Desde temprano, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los cerros y el calor aflojaba apenas, los primeros acordes de los DJs en vivo comenzaron a marcar el pulso de la jornada. Caminando por el paseo se podía percibir cómo cada cuadra tenía su propio clima: en un punto sonaban sets más tranquilos, ideales para acompañar una charla larga; unos metros más allá, bases más movidas invitaban a quedarse de pie, copa en mano, siguiendo el ritmo. La música funcionaba como una banda sonora constante para recorrer el corredor y dejarse llevar.

Con el correr de las horas, el movimiento fue en aumento. Se veían parejas jóvenes, grupos de amigos y turistas que miraban todo con curiosidad, sacaban fotos y se sumaban al circuito. Las mesas al aire libre se completaron rápido y muchos optaron por quedarse parados, apoyados en las barandas o en las esquinas, disfrutando del ambiente. Los locales gastronómicos desplegaron sus propuestas, hubo degustaciones, promociones especiales y platos para compartir, y el aroma de la cocina se mezclaba con la música y el murmullo de la gente.

Acciones

En medio de ese clima, personal del Ente de Turismo recorría el paseo entregando merchandising de la ciudad, abanicos para combatir el calor, calcos y códigos QR con información turística. Más de uno se detenía a preguntar, a escanear el código con el celular y a llevarse algún recuerdo, integrando así la experiencia recreativa con la promoción de Salta como destino.

Ya entrada la medianoche, con las luces del Paseo Güemes encendidas y el cielo completamente oscuro, Sunset Güemes terminó de consolidar una postal que se repite y se afianza: la de un espacio público vivo, ocupado, disfrutado. Una noche en la que música, sabores y encuentro se combinaron para ofrecer algo más que un simple evento, y que volvió a confirmar al corredor como uno de los puntos de reunión más convocantes del verano salteño, donde la ciudad se muestra, se escucha y se vive de otra manera.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD