Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilida

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó ayer que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal, al mencionar el caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por menores.

Menem señaló que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito que sostiene el oficialismo.

"Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", expresó al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que "el que las hace, las paga", reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Menem, la iniciativa no admite "medias tintas" y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

"En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición", concluyó el referente riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Impulso de Bullrich

Este viernes, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que "este año los espera a todos" para tratar la iniciativa en el Congreso.

"Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes", planteó.

Para Bullrich, "el menor que delinque, las paga" y "el que asesina no vuelve a su casa como si nada, sin consecuencias. Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos. Se les terminó la impunidad por edad", remató.