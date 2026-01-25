Mujer garroteó a su ex pareja

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En Mar del Plata, una mujer de 46 años fue detenida tras irrumpir en la vivienda de su ex pareja y atacarlo ferozmente con un palo de amasar. El hombre fue asistido por severos traumas en su cabeza.

El brutal ataque ocurrió este viernes, alrededor de las 5 de la mañana, en una propiedad del barrio Villa Primera.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, el conflicto se inició cuando la agresora logró ingresar a la casa del hombre de 70 años en circunstancias que aún se investigan.

Lo que comenzó como una aparente discusión de pareja escaló rápidamente a la violencia física. Sin mediar demasiadas palabras, la mujer tomó un palo de amasar y comenzó a golpear al jubilado.

De acuerdo al relato de la víctima y al informe policial, la agresora lo atacó principalmente en la cabeza.

Vecinos de la zona, alertados por los gritos, llamaron de urgencia al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 4 se encontraron con una escena de extrema tensión.

La detención

Los uniformados lograron reducir a la mujer y asistieron a la víctima, quien presentaba cortes y escoriaciones en el cuero cabelludo producto de los impactos.

Afortunadamente, las lesiones no pusieron en riesgo su vida, aunque recibió la atención médica correspondiente.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora María Isabel Sánchez, quien dispuso que la atacante fuera notificada de la formación de una causa por el delito de "lesiones leves".