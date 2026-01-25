VIDEO. ¿Modelo Trump?: Controles migratorios en La Matanza: un operativo del Gobierno

El Gobierno nacional llevó adelante en las últimas horas un operativo de control migratorio en el partido bonaerense de La Matanza, en un despliegue conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA), que incluyó identificación biométrica y verificación de la situación de permanencia de ciudadanos extranjeros.

El procedimiento se realizó en la localidad de Villa Celina, donde se utilizaron dispositivos portátiles MorphorapID para el cotejo rápido de huellas y datos personales. Según la información oficial, se controló a 385 personas y se detectó que 16 se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que deberán iniciar el proceso de regularización o, de lo contrario, enfrentar procesos de expulsión conforme a la legislación vigente.

El operativo contó con la supervisión del secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlau, el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, y el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane. Desde el Gobierno se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de “presencia federal, articulación y prevención”, con el objetivo de reforzar el control territorial y la aplicación estricta de la normativa migratoria.

La intervención tuvo amplia difusión en redes sociales a partir de videos que mostraron el despliegue policial y los controles en la vía pública, lo que generó inquietud en sectores de la comunidad boliviana radicada en la zona, que observan con atención el avance de este tipo de procedimientos en barrios con alta presencia de población extranjera.

En términos políticos, el enfoque adoptado por la administración de Javier Milei se inscribe en una línea de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad, con operativos visibles, verificación de estatus y un discurso de “reglas claras”, que distintos analistas comparan con el modelo impulsado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.