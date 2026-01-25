VIDEO. Wanda Nara ¿embarazada?, mirá el gesto de una de sus hijas

En las últimas horas, un video viral volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática. Las imágenes, difundidas a través de las redes sociales de LAM, muestran a la conductora en un local de ropa deportiva junto a su hija mayor, Francesca, quien en un momento se agacha y besa el vientre de su madre.

El gesto disparó inmediatos rumores de embarazo, pero el análisis de la secuencia y el contexto actual de la empresaria sugieren otra realidad. La versión que cobra más fuerza en el entorno digital es la de una "picardía mediática" o un malentendido fogoneado por la propia protagonista.

Usuarios y especialistas en redes detectaron un detalle clave en el video: antes y después de besar la panza de Wanda, la niña mira fijamente a la cámara del teléfono que las estaba grabando. Esto alimentó la teoría de que la escena fue deliberada para generar repercusión, fiel al estilo de la conductora de MasterChef Celebrity.

"Lo hizo porque sabía que la estaban grabando" y "Se cagan de risa en la cara de todos", fueron los comentarios más repetidos, desestimando la posibilidad de un sexto hijo y apuntando a una estrategia de marketing o simplemente una broma interna para despistar a la prensa tras sus cruces con Mauro Icardi.

¿Sola o acompañada?

El rumor de embarazo choca con las recientes declaraciones de Nara. Días atrás, ante las cámaras de Puro Show, fue tajante sobre su estado civil: "Sigo sola". Sin embargo, la realidad muestra matices: Wanda fue vista compartiendo momentos familiares con Martín Migueles.

A pesar de la desmentida verbal, las redes sociales la exponen: el fin de semana se compartieron imágenes de Migueles haciendo un asado para la familia y jugando al pádel con Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos varones de Wanda. Esta contradicción entre el discurso público ("estoy sola") y la intimidad compartida refuerza la idea de que el video del "embarazo" es otro capítulo en el reality show que la empresaria construye día a día.