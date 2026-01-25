PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
25 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cortes de luz
Campo Quijano
Matanza
León XIV
Wanda Nara
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Premios Oscar
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Cortes de luz
Campo Quijano
Matanza
León XIV
Wanda Nara
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Premios Oscar
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca vs. Deportivo Riestra EN VIVO: minuto a minuto del Torneo Apertura

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. 
Domingo, 25 de enero de 2026 18:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

El “Xeneize” inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD